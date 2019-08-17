Система VAR лишила "Манчестер Сити" победы в игре с "Тоттенхэмом" - матч завершился вничью 2:2

В субботу, 17 августа, в Манчестере на стадионе "Этихад Стэдиум" прошел один из главных матчей 2 тура чемпионата Англии по футболу. "Сити", выигравший в прошлом сезоне первенство АПЛ, принимал на своем поле лондонский "Тоттенхэм" - финалиста Лиги Чемпионов прошлого сезона. Прошлые 4 поединка "Сити" выиграл у лондонцев. На старте же этого сезона у команд - неплохая форма, что и показала игра.

Начало голов на "Этихаде" - Рахим Стерлинг поражает ворота "Тоттенхэма".Фото: REUTERS

Счет в поединке был открыт на 20-й минте - после паса де Брюйне ворота "Тоттенхэма" поразил Рахим Стерлинг. Но долго ждать ответа от гостей не пришлось - через 203 секунды Эрик Ламела сделал счет в этой игре равным. И некоторое время на табло оставались гореть 1:1, никто не лидировал в счете. Покуда на 35-й минуте снова не сказал свое слово бельгиец Кевин де Брюйне.

Серхио Агуэро после передачи де Брюйне выводит вперед "МанСити".Фото: REUTERS

Полузащитник "Манчестер Сити" сделал еще одну ювелирную передачу, на этот раз - на Серхио Агуэро и тот вывел хозяев поля вперед - 2:1. И после этого гола аргентинский форвард вошел в пятерку самых забивных "домашних" нападающих в чемпионате Англии. У него - 97 голов на "Этихад Стэдиум" в первенстве Англии, это очень солидный результат и он в четверке лидеров по этому "домашнему" показателю.

Герой первого тайма у "горожан" - бельгиец де Брюйне.Фото: REUTERS

Но что же произошло во втором тайме - загадка. "Тоттенхэм" вышел на эту половину игры, уступая в счете 1:2. Как вдруг, всего одна замена помогла гостям. 55-я минута - на поле выходит Лукас Моура, а уже на 56-й, буквально через 15 секунд, он после передачи Ламелы забивает в ворота Эдерсона второй гол - 2:2! Фантастический по своему накалу поединок, а Моура вновь напомнил о себе, заставив вспомнить его героические голы в полуфинале Лиги Чемпионов против "Аякса". Тогда именно его мяч на 94-й минуте игры вывел лондонцев в финал того турнира.

Лукас Моура забил через 15 секунд после выхода на поле.Фото: REUTERS

Точку в поединке на 92-й минуте матча поставил форвард "Сити" Габи Жезус, забивший третий гол. Но радость была недолгой - после просмотры системы видеоповтора мяч был отменен - судьи углядели игру рукой у Эмерика Лапорте.

Финал поединка - Жезус забивает гол, но его не засчитали.Фото: REUTERS

Таким образом, после двух матчей у "Сити" и лондонцев - по 4 очка.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию встречи.