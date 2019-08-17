Виталина побеждает дважды

Португальский мэтр Педру Кошта стал триумфатором фестиваля со своей трагической одой под названием «Виталина Варела». Предыдущий фильм Кошты, «Денежный конь», пять лет назад получил в Локарно приз за режиссуру. Новая вещь, в которой заняты те же герои в исполнении тех же непрофессиональных актеров, - тоже поэтическая медитация, полная тоски от невозвратимой утраты.

Педру Кошта стал триумфатором фестиваля в Локарно Фото: Locarno Film Festival

Реальная 55-летняя чернокожая женщина Виталина Варела (удостоенная приза за женскую роль) подарила свое красивое имя вымышленной героине, которую бросил в Кабо Верде муж, погнавшийся за лиссабонскими юбками. Спустя 25 лет босая, но гордая Виталина прилетает в Португалию, опоздав на его похороны. Дальнейшее представляет собой серию ее обращенных в камеру криков и взоров, полных ностальгии, печали, боли, отчаяния и укора. Практически все действо происходит в трущобах, каких-то страшных клоаках и руинах, почти в непроглядной тьме - впрочем, иногда разрезаемой направленными пучками караваджевского света. Все бесконечно длящиеся планы отличает нечеловеческая «культура изображения», только одной тени лишено это искуснейшее произведение - тени иронии. Впрочем, ее никогда и не наблюдалось в творчестве Педру Кошты. Но и магии в новой работе тоже немного. Иногда от нее сильно веет худшим видом пародии - той, что получается без ведома режиссера. Но всего этого предпочло не заметить жюри под предводительством режиссера Катрин Брейя, экс-бунтарки и революционерки. Кстати, жюри, состоявшее главным образом из женщин, практически никак не отметило женщин-режиссеров, хотя конкурс наполовину состоял из их фильмов. Это интересный феномен, с которым нам еще предстоит столкнуться в «новой реальности». Будут ли женщины давать призы другим женщинам? По крайней мере, в Локарно этого не произошло.

Один из лучших фильмов конкурса - «Материнский инстинкт»Фото: кадр из фильма

Один из лучших фильмов конкурса, «Материнский инстинкт», снятый итальянкой Маурой Дельпино в Аргентине, удостоился лишь половины специального упоминания жюри (вторая отошла довольно несмотрибельной индонезийской вещи под названием «Наука вымыслов» Юсепа Ангги Ноэна). А призом за мужскую роль отметили еще одного фотогеничного непрофессионала, Режиса Мирупу за «Лихорадку» Майи Да-Рин, потому что он амазонский индеец.

Приз за мужскую роль получил Режис Мируп за «Лихорадку»Фото: кадр из фильма

Спецприз жюри по необъяснимым причинам достался южнокорейскому фильму «Высота волны» Парк Джун-бума - малоинтересной островной драме о слегка невменяемой девушке, которую групповым образом имело все мужское население отдаленного островка. Девушке это нравилось, к тому же она брала с отдыхающих деньги. Но остров боролся за звание острова высокой культуры быта, и потому представители местной администрации предположили, что в девушку вселился дикий кабан. Но со всем разобралась прибывшая на остров женщина-полицейский, а ее дочь научила дикарку не бояться воды - ни в высоту, ни в ширину, ни в глубину.

Спецприз жюри по необъяснимым причинам достался южнокорейскому фильму «Высота волны»Фото: кадр из фильма

За режиссуру наградили Дамиена Манивеля за его чересчур возвышенных и наивных «Детей Айседоры». С одной стороны, речь в фильме идёт о реальных детях знаменитой балерины Айседоры Дункан, к сожалению, в совсем юном возрасте погибших в автокатастрофе. Их мать пыталась, как могла, изжить это страшное горе и сочинила скорбный танец о прощании матери с детьми на музыку Скрябина. С другой стороны, детьми Айседоры автор почему-то полагает и четырёх женщин, пробующих себя в балете. Тут и бледная танцовщица, не выпускающая из рук книгу мемуаров Дункан, и девочка с болезнью Дауна, и ее преподавательница танцев, чьи дети учатся в другой стране, и, наконец пожилая афро-француженка - преданная зрительница балета, тоже похоронившая сына.

Лента «Дети Айседоры» посвящена знаменитой балерине Айседоре ДунканФото: кадр из фильма

В конкурсе «Режиссеры будущего», как и в конкурсе на лучший дебют победил сенегальский фильм «Отец Нафи». В короткометражном конкурсе «Леопарды будущего» лучшим режиссером признали Антона Сазонова за фильм «Отпуск» - единственный русский фильм, показанный в этом году в Локарно.