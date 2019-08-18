2019-08-18T16:58:49+03:00
В мире

Королева запретила Меган Маркл носить рваные джинсы

Вид жены принца Гарри шокировал англичан
Ася ХОВАНСКАЯ
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За дресс-кодом Меган Маркл следит сама Елизавета IIЗа дресс-кодом Меган Маркл следит сама Елизавета IIФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жениться по любви принц Гарри и Меган Маркл вопреки известной песне смогли. А вот носить любимую одежду - ни-ни. За дресс-кодом своенравной жены внука бдит сама Елизавета II. Перед их поездкой в шотландский замок Балморал, где сейчас живет королева Великобритании, 37-летнюю американку предупредили: никаких рваных джинсов и обуви на танкетке!

- Королева не любит джинсы, поэтому вид парня из США и рваные джинсы пусть оставит во Фрогмор-коттедже (резиденция герцогов Сассекских. - Ред.), как и любую обувь на танкетке, которую Ее Величество особенно ненавидит, - рассказал газете The Sun осведомленный источник.

Меган Маркл была замечена в джинсах на Уимблдонском турнире. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меган Маркл была замечена в джинсах на Уимблдонском турнире.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Носить герцогине предложено наряды от шотландских дизайнеров. Ожидается, что вместе с королевой она в частности будет посещать богослужения в церкви.

С чего весь этот сыр-бор? Дело в том, что Меган недавно посетила Уимблдонский турнир ради своей подруги Серены Уильямс и удивила выбором зауженных джинсов и белого жакета в стиле оверсайз. Как писала газета The Times, по этой причине ее даже не пустили в королевскую ложу, а организаторы турнира потом назвали ее «ночным кошмаром». А ранее она была замечена на спортивном мероприятии и вовсе в рваных джинсах с бахромой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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