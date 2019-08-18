2019-08-18T16:50:46+03:00
Спорт

Михаил Прохоров подзаработал на американских налогоплательщиках

Российский олигарх продал свой баскетбольный клуб рекордные $3 млрд
Сергей КИРИЛЛОВ
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Михаил Прохоров продал свой клуб НБА Brooklyn Nets тайваньскому магнату Джозефу Цаю за $3,5 миллиарда долларов.Михаил Прохоров продал свой клуб НБА Brooklyn Nets тайваньскому магнату Джозефу Цаю за $3,5 миллиарда долларов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Американские СМИ критикуют российского олигарха и власти Нью-Йорка за рекордную сделку в области спорта. На днях стало известно, что Михаил Прохоров продал свой клуб НБА Brooklyn Nets и компанию, которая контролирует арену Barclays Center, тайваньскому магнату Джозефу Цаю за $3,5 миллиарда долларов.

Известный американский сайт slate.com пишет, что Прохоров на этом, даже с учетом операционных убытков, получил прибыль более $2 млрд, хотя купил команду в 2009 году значительно дешевле.

Что же дало это городу, который под постройку Barclays Center arena, где играет команда, отдал лучшую землю в Бруклине? - задаются вопросом американские журналисты. Не так уж и много, при этом власти потратили огромную сумму денег налогоплательщиков, чтобы расчистить и подготовить пространство для этой команды.

«Сначала администрация города и транспортное управление продали землю компании Прохорова за $100 млн. При оценочной стоимости в $214 млн. После предоставили $400 млн в качестве налоговых льгот из-за строительства баскетбольного дворца. Всё это деньги налогоплательщиков. А в конце позволили парню из России встать и уйти с двумя миллиардами прибыли», - сокрушаются СМИ.

Американцы отмечают, что и командой Прохоров, управлял очень плохо, так как не понял специфики менеджмента НБА. При этом, тратя ежегодно по $150 миллионов только на налоги, он так и не сумел создать боеспособный коллектив. Прохоров заявлял, что Nets станет чемпионом в течении 5 лет, но даже близко не подошел к этой черте.

А ведь если вспомнить, то 10 лет назад миллиардер на своем блоге в Живом Журнале заявлял, что этот проект - прекрасная возможность «использовать технологии НБА для системного развития баскетбола в России». Мол теперь наша страна войдет в закрытый элитный баскетбольный клуб, а ведущие российские тренеры и менеджеры получат возможность стажировок в НБА. Как видим, и в этом направлении почти ничего сделано не было. А единственный российский баскетболист Тимофей Мозгов, который провел в Nets один сезон, был обменен в другую команду.

Впрочем, во всей этой истории есть и положительный момент — клубы НБА, на которых, как оказалось, просто невозможно разориться, теперь станут еще более привлекательным бизнесом, констатирую американские СМИ.

При этом Прохорова отнюдь не считают каким-то проходимцем, а вполне успешным бизнесменом, который умеет не только делать деньги из воздуха, но и красиво их тратить. При этом газеты публикуют фото яхты Михаила Прохорова Palladium за $200 млн., которую он приобрел вскоре после покупки баскетбольного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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