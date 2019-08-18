Челси - Лестер 18 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата Англии АПЛ по футболу
Лондонский "Челси", который в середине недели лишь в серии послематчевых пенальти упустил победу в Суперкубке Европы, возвращается к своим внутрианглийским делам. Дома команда Фрэнка Лампарда примет "Лестер". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Челси - Лестер 18 августа 2019.
Статистика личных встреч Челси - Лестер 18 августа 2019
В чемпионатах Англии по футболу клубы сыграли 82 игры. 38 побед у "Челси", 19 - у "Лестера". Остальные 25 игр завершились вичью.
Прогнозы букмекеров на матч Челси - Лестер 18 августа 2019
"Челси" имеет чуть больше шансов на победу.
Прогноз на матч Челси - Лестер 18 августа 2019
"Челси" и "Лестер" либо сыграют вничью, либо выиграют хозяева.
Время начала матча Челси - Лестер 18 августа 2019
Матч Челси - Лестер 18 августа 2019 года в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть матч Челси - Лестер 18 августа 2019
Прямую видеотрансляцию матча Челси - Лестер в России не покажут на общедоступных ресурсах.
Трансляция матча Челси - Лестер 18 августа 2019
Трансляция матча Челси - Лестер 18 августа 2019 года в России не будет доступна.
Челси - Лестер 18 августа 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU