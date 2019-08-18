2019-08-18T16:48:03+03:00
Спорт

Челси - Лестер 18 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата Англии АПЛ по футболу

Футбол, матч Челси - Лестер 18 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура чемпионата Англии АПЛ по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Челси" дома примет "Лестер"."Челси" дома примет "Лестер".Фото: REUTERS
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Лондонский "Челси", который в середине недели лишь в серии послематчевых пенальти упустил победу в Суперкубке Европы, возвращается к своим внутрианглийским делам. Дома команда Фрэнка Лампарда примет "Лестер". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Челси - Лестер 18 августа 2019.

Статистика личных встреч Челси - Лестер 18 августа 2019

В чемпионатах Англии по футболу клубы сыграли 82 игры. 38 побед у "Челси", 19 - у "Лестера". Остальные 25 игр завершились вичью.

Прогнозы букмекеров на матч Челси - Лестер 18 августа 2019

"Челси" имеет чуть больше шансов на победу.

Прогноз на матч Челси - Лестер 18 августа 2019

"Челси" и "Лестер" либо сыграют вничью, либо выиграют хозяева.

Время начала матча Челси - Лестер 18 августа 2019

Матч Челси - Лестер 18 августа 2019 года в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Челси - Лестер 18 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Челси - Лестер в России не покажут на общедоступных ресурсах.

Трансляция матча Челси - Лестер 18 августа 2019

Трансляция матча Челси - Лестер 18 августа 2019 года в России не будет доступна.

Челси - Лестер 18 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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