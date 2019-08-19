Лучшие зарубежные сериалы осени: Папа Римский ездит на... «уазике»!

Пока русские режиссеры готовят к выходу второй сезон «Метода», фантазию о приключениях Шерлока Холмса в России и переосмысление жития Остапа Бендера, западная сериальная машинерия каждый месяц выдает по несколько качественных проектов. «КП» проанализировала десятки из них и выяснила, на что стоит обратить внимание.

«Екатерина Великая» (HBO)

Англо-американский проект, который мы ждем, пожалуй, посильнее создателей. Великую императрицу Екатерину в России переиграли Наталья Гундарева, Лидия Федосеева-Шукшина, Светлана Крючкова, Кристина Орбакайте, Юлия Снигирь, Марина Александрова, а теперь пришло время посмотреть, как с этим справится британская актриса Хелен Миррен (Цезония из «Калигулы»). Самая титулованная работа актрисы - роль Елизаветы II в фильме «Королева» 2006 года, за который Миррен получила «Оскар», «Золотой глобус» и все остальные кинонаграды. Кроме того, Хелен доверили сыграть Елизавету I в одноименном сериале и Шарлотту I в драме «Безумие короля Георга». Хватит ли харизмы актрисы на норов Екатерины Великой - посмотрим. Роль фаворита императрицы князя Григория Потемкина исполнит Джейсон Кларк, а Емельяна Пугачева - Пол Кэй, красный жрец Торос из «Игры престолов».

Премьера: октябрь - ноябрь.

Джуд Лоу (слева) теперь на вторых ролях. А в центре истории новый Папа (Джон Малкович), рассекающий по Ватикану на русском джипе. Фото: AP/Associated Press/East News, Кадр из фильма

«Новый Папа» (HBO/Sky)

После окончания первого сезона «Молодого Папы» в 2016-м люди бросились декодировать символику проекта и ждали продолжения. И время пришло. Модный итальянский режиссер Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодость») выпускает сериал «Новый Папа» - продолжение «Молодого Папы». Ленни Белардо (Джуд Лоу), избранный самым молодым главой Ватикана в истории, тоже в деле, но не на первом плане.

«Ищем кадр. Великолепная актриса Юлия Снигирь», - написал в своем Инстаграме режиссер Паоло Соррентино. Фото: instagram.com

Ключевой фигурой второго сезона стал священник Иоанн Павел III, которого сыграл Джон Малкович. Помимо переехавших из первой части кардиналов - выпивохи Гутиерреса и интригана Войелло, в проекте сыграют Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и... Юлия Снигирь! Сам Соррентино отметил девушку, опубликовав в своем Инстаграме ее фото. А еще из отечественной продукции в сериале появится... «УАЗ- пикап»! Создатели сериала переделали его в папамобиль.

Премьера: ноябрь.

Фото: Кадр из фильма

«Хранители» (HBO)

Новое творение от отца сериала Lost Дэймона Линделофа. Он называет «Хранителей» ремиксом одноименного графического романа Алана Мура. Мол, отличаются книга и сериал примерно так же, как Ветхий Завет от Нового. Канва общая, но остальное - почти противоположное. Как и в мире комиксов, в проекте воссоздается альтернативная вселенная, где почти всемогущие мстители, супергерои в масках, разыскиваются полицией. Не обойдется в американском сериале и без любимых тем: например, проблемы белого расизма.

Премьера: октябрь.

Фото: Кадр из фильма

«Карнивал Роу» (Amazon Primе)

Если вы засмотрели до дыр «Гарри Поттера», то этот сериал вам как раз подойдет. «Карнивал Роу» - это мир фей и троллей, фавнов, кентавров и многовековых заклинаний. Все жили в мире и согласии, пока люди не принесли ужас войны и не поработили волшебных персонажей. Теперь проигравшие живут в гетто неовикторианской эпохи на Карнавальной улице (по-английски Carnival row). Среди этой несправедливости появляются Ромео и Джульетта - фея Виньетт (Кара Делевинь) и детектив Файло (Орландо Блум), которые полюбили друг друга и отправились в город Берг, чтобы вместе расследовать убийства нелюдей. Восемь серий проекта выйдут одновременно.

Премьера: 30 августа.

Фото: Кадр из фильма

«Темные начала» (HBO/BBC One)

Сценарий построен на серии бестселлеров англичанина Филипа Пулмана. В центре сюжета девочка-сирота Лира Белаква (Дафни Кин). Она живет при колледже в Оксфорде под опекой дяди, лорда Азриела (Джеймс Макэвой). Пока он отправляется в экспедицию, воспитание девочки ложится на плечи миссис Коултер (Рут Уилсон), которая знакомит племянницу с дивными мирами. В руки Лиры попадает алетиометр, это «золотой компас правды», способный показывать несколько вариантов развития будущего. За прибором, а значит, и Лирой, начинают охоту служители церкви. Миры пересекаются друг с другом: там живут ведьмы, бронированные медведи, ангелы, призраки, гарпии, разумные птицы. У каждого человека есть дэймон, ожившая часть личности, способная принимать любой облик - от бабочки до лесной куницы. Пулман уверяет, что в основе его книг - миф о развитии и сопротивлении. Одни всегда стараются упорядочить мир, пока другие сражаются с контролем.

Премьера: ноябрь - декабрь.

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