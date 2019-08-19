Готовим школьника к 1 сентября без нервов и скандалов

Родители и дети носятся по магазинам, закупают форму, рюкзаки, кроссовки, письменные принадлежности. А ведь еще надо морально приготовить ребенка, чтобы переход на рабочий режим не стал слишком большим стрессом для здоровья.

Об этом в программе «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) рассказала детский психолог Елена Кандыбина.

- Вам не кажется, что три месяца каникул - слишком много? Есть статистика: чем дольше каникулы, тем меньше остается в голове школьной программы - 15 - 18%, согласно исследованиям.

- Думаю, для детей было бы комфортнее три месяца разделить на два больших куска - например, полтора месяца летом и полтора зимой. С марта ко мне, как к психологу, ведут поток младших школьников - «жертв» самой длинной третьей четверти. Основные жалобы: ребенок не слушается, капризный, рыдает. На первых занятиях дети у меня просто спят - не играют, не общаются. У них образовался свободный час, и они его используют, чтобы отдохнуть. Длинные зимние каникулы спасли бы многих школьников от стресса.

- То есть сейчас, в середине августа, нужно сказать ребенку: шутки в сторону! Пора готовиться к школе. Так?

- Во время учебы режим дня четко организован, а когда ребенок, скажем, на даче, у него нет рамок. И приходит домой в двенадцать, и ложится за полночь, потом спит до обеда. Поэтому готовить к школе я бы начала не с резкой фразы, а с постепенного восстановления режима: уже сейчас предлагаем чаду приходить пораньше, ложиться не в час ночи, а в пол-одиннадцатого. И перед сном почитать что-нибудь из списка литературы на лето. Словом, нужно потихоньку воспроизводить повседневные учебные ритуалы. Можно позаниматься - математикой, историей, русским, - но не столько чтобы вспомнить программу, а чтобы восстановить привычку к занятиям. Выбрать лучше один предмет - любимый, а не тот, который еле-еле на тройку.

ПРОГУЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ, НО ИНОГДА - МОЖНО

- Но родители не пользуются такими простыми и разумными советами. И учителям приходится тратить сентябрь на повторение пройденного, на возвращение детей в учебное русло. Причем зачастую полкласса в первых числах сентября уходят на больничный.

- Да, если родители не посвятили последние недели августа встраиванию ребенка в учебный ритм - на море были или на даче, - тогда ребенок сам потратит на это весь сентябрь: будет болеть, прогуливать, «спать» на уроках. Тут родителям нужно встать на сторону ребенка. Если видите, что чаду очень тяжело, давайте ему больше свободы. Например, не может долго сидеть, двигаться хочет - пусть больше двигается.

- А разрешить иногда прогулять школу?..

- Я к этому положительно отношусь.

- Часто пропускают школу дети, у которых хороший контакт с родителями. Раз-два прогулял, а потом отстал от программы!

- Я читаю в Фейсбуке журнал одной мамы, живущей в Канаде. У нее сын ходит там в школу. И она пишет шокирующие для нас вещи: когда у ребенка была высокая температура, он спрятал градусник и пошел в школу! Там ситуация, обратная нашей. К российской школе большой вопрос: отчего дети устают в школе? Почему не хотят туда идти? Есть версия, что устают от получения знаний. Но мне кажется, нет. По моему опыту, они устают от обстановки. От того, что нужно все время сидеть без движения, например, и от других правил, которые способствуют утомлению. Многие родители мне говорят: ребенок гораздо эффективнее учится в домашних условиях сам, чем в школе. Поэтому я - за свободный день. Возьмите у учителя задание, и пусть один день в неделю занимается дома. Договоритесь с учителями.

ПРО ТЕТРАДКИ СО СКЕЛЕТАМИ

- Допустим, какие-то вещи к школе родители могут купить и сами. Но как быть с одеждой? Без примерки брюки, например, не купишь, а сын ни в какую не желает заниматься шопингом. И что делать?

- Мы любим покупать что-то к событиям, которые нам нравятся. В школу современные дети, как мы уже говорили, не очень стремятся. Поэтому давайте попытаемся за эти последние две недели найти в школьной жизни ребенка что-то позитивное. В школе есть друзья, добрые учителя, приятные моменты, хорошие отметки. Сидя на кухне, повспоминайте с ребенком все хорошее, что у него со школой связано. «Помнишь, какое ты сочинение классное написал, как историчка тебя хвалила» и т. д. Или: «А помнишь, какая Маша симпатичная, как ты ей нравился. Надо предстать перед ней в лучшем виде» - это если хотим привлечь к покупке новых брюк. Давайте связывать Первое сентября с позитивом.

- При собирании ранца есть требования педагогов (такие-то карандаши, такие-то ручки), есть наше собственное мнение: чтобы вещи были удобными и экологичными, а есть мнение самого ребенка, вообще другое. Нужно его учитывать?

- Обязательно. Может, ребенку нужна крутая подвеска на рюкзак в форме скелета? Важно решить, остается ли подвеска в зоне ваших, родительских нерушимых правил или можно уже предоставить ребенку свободу выбора. Мы часто забываем о личных интересах и вкусах ребенка.

- А помните, недавно были популярны тетрадки со скелетами, с надписями «memento mori» - «помни о смерти» и так далее. Школы очень ополчились против этой эстетики. А подростки с удовольствием покупали. На чьей стороне быть родителям?

- Подростковый возраст - это второй период переосмысления человеком проблемы жизни и смерти. Первый период - это 5 - 6 лет, когда ребенок впервые осознает, что мы все умрем. И как-то с этим осваивается. А в 13 - 16 начинается этап уже более глубокого осознания проблемы смертности. С этим и связан интерес к зловещей атрибутике, склонность к рискованным поступкам и даже обсуждение темы самоубийства. Нам, взрослым, тяжело такое принять, мы из этого периода вышли. Мы можем запретить тетрадки со скелетами, хотя я не вижу в них никакой опасности. Но перестанут ли дети думать и обсуждать смерть? Нет, просто больше не будут нам доверять. А это уже может привести к опасным последствиям.

...И ПОДАРЮ БУКЕТ

Цветы жизни и цветочки

- Несколько лет назад московская учительница Ася Штейн выдвинула идею не покупать цветы в школу 1 сентября, а потратить сэкономленные деньги на благотворительность. Многие инициативу поддержали: покупают один большой красивый букет от класса, а остальные средства отправляют в хоспис или детский дом. В некоторых школах Москвы и Екатеринбурга дети сами относили деньги нуждающимся. Однако для большинства людей букет - обязательный атрибут праздника. Кто прав?

- Когда мы сталкиваемся с чем-то, что требует от нас усилий, возрастает роль традиции. Люди склонны отстаивать привычный порядок вещей. Для родителей эти букеты - важный символ, от которого трудно отказаться. При этом благотворительность - явление, которое сравнительно недавно начало приживаться у нас в народе. Собрать толпу школьников и отвести их в детский дом, как в зоопарк, - это дикость. Хотя сама идея сделать в праздник хорошее дело мне нравится.

КСТАТИ

Расписание каникул во время учебного года составляет школа по согласованию с родителями. Управляющий совет и активные родители могут этот распорядок изменить. Сейчас многие продвинутые школы перешли на систему триместров - пять недель дети учатся, неделю отдыхают. И это позволяет более равномерно распределять и нагрузку, и отдых в течение учебного года.