Серебряков лечит, Лещенко поздравляет Крутого - и все танцуют!

Нас ждут две «долгоиграющие» сериальные премьеры. Проект с дерзким названием «Сучья война» (Первый, понедельник - четверг, 21.30) посвящен вовсе не будням собачьего питомника, как может показаться на первый взгляд, а суровым событиям времен коллективизации. В поволжской деревне Максимовке живут два друга - Мишка Матвеев (Алексей Демидов) и Лева Грач (Михаил Пшеничный), которые влюблены в Любу (Карина Андоленко). Ну бывает. Проблема на самом деле в другом: в деревне-то голод, отряды продразверстки выгребают последнее.

Чтобы очаровать возлюбленную, которую еще не успели поделить, парни едут в город на заработки. И попадают в банду...

Тем, кому смотреть на предвоенное время тяжеловато, подготовили сериал помилее - «Осколки» («Россия 1», понедельник - пятница, 21.00). Это история об индийском казусе в российском роддоме.

Стандартный перевертыш: две девочки появились на свет в один день, вот их и перепутали при выдаче родителям. Ведь фамилии мам отличает всего одна буква: Анна Прокопьева (Наталия Антонова) родила Варю, а Мария Прокофьева (Татьяна Черкасова) - Сашу. Разумеется, выросли девочки в классово враждебных семьях: первая - как у Христа за пазухой, катается как шашлык в майонезе, вторая живет, как вся остальная Россия. В один прекрасный день биологический отец Вари, бизнесмен Олег (Александр Дьяченко), узнает, что его дочь - не его дочь. И как с этим жить?

Сразу после напряженной мелодрамы последует ироничный медицинский детектив - адаптация культового «Доктора Хауса» от российского производителя. «Доктор Рихтер» («Россия 1», понедельник - пятница, 0.25) с Алексеем Серебряковым в роли гениального диагноста Андрея Рихтера. Кровоподтеки, судороги, неконтролируемый смех, конвульсии, аритмия и галлюцинации - всех излечит, исцелит доктор с ядовитым жалом вечного скептика.

Впрочем, переживать придется только в ходе рабочих будней. В выходные, как и принято, можно будет расслабиться, поплясать и попеть. В ночь на субботу релакс-сеанс для населения проведет британский гений Стинг (Первый, пятница, 0.50). Концерт в «Олимпии» - это разнообразный спектр хитов артиста и его бывшей группы The Police. А потом грандиозный праздник музыки даст летний Сочи - «Новая волна 2019» («Россия 1», суббота - воскресенье, 21.00) традиционно собирает флагманских артистов страны: Диму Билана, Светлану Лободу, Глюкозу и многих других. В первый день пройдет гала-концерт, во второй - юбилейный вечер Игоря Крутого. Поздравить маэстро с 65-летием придут Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и все остальные.

Самый драйвовый проект российского телевидения - шоу «Танцы» (ТНТ, суббота, 21.00) - возвращается с шестым сезоном. Самые пластичные, музыкальные, ритмичные и харизматичные танцоры, отобранные из шести тысяч претендентов, придут на кастинг к Мигелю, Егору Дружинину и Татьяне Денисовой.