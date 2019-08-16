2019-08-16T19:39:18+03:00
В мире

В Малайзии нашли тело таинственно пропавшей девочки из Лондона

15-летнюю Нору Куоирин искали десять дней. Родители уверены: их дочь похитили и бросили умирать в джунглях
Арина СУВОРОВА
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Нору Куоирин искали десять дней.Нору Куоирин искали десять дней.
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Любое исчезновение ребенка становится поводом для многочисленных конспирологических теорий. Так и история с пропажей 15-летней Норы Куоирин вызывает множество вопросов.

В конце июля семья Норы приехала из Лондона на малазийский курорт Душан на отдых. Вечером 3 августа родители уложили девочку спать, а на утро обнаружили, что в комнате ее нет. Окно было открыто нараспашку.

Местные жители, которых расспрашивали встревоженные родители, говорили, что видели «белую девушку», которая купалась в речке в джунглях.

Полицейские склонялись к мысли, что Нора просто ушла из гостиницы погулять и заблудилась в джунглях. Но родители настаивали: девочка не стала бы такого делать. Во-первых, она никогда не пыталась сбежать из дома, а во-вторых, у нее было нарушение развития мозга (Нора плохо говорила и могла написать всего несколько слов) и легкое неврологическое расстройство.

- Она никогда и никуда самостоятельно не ходит, - убеждала мать девочки Меаб Куорин. - Нет никаких оснований думать, что она ушла и исчезла.

Родители были уверены, что Нору похитили.

Полиция начала полномасштабную поисковую операцию. В них участвовали более сотни человек — военные, спасатели, волонтеры, кинологи. Девочку искали в течение десяти дней, пока в 2 километрах от отеля, в котором отдыхала семья Куорин, возле водопада не обнаружили тело Норы.

Врачи, которые провели вскрытие, пришли к выводу, что подросток умер за 2-3 дня до того, как его нашли. Причина смерти — желудочно-кишечное кровотечение. Оно могло произойти из-за длительного голода и пережитого стресса.

Но с обнаружением девочки вопросов меньше не стало.

Во-первых, полицейских смутило, что они обнаружили тело в том месте, которое до этого уже прочесывали поисковые отряды. И не один раз. Но добраться до него довольно трудно, и как удалось это сделать самостоятельно маленькой хрупкой босоногой девочке, непонятно. Во-вторых, когда ее нашли, на Норе не было одежды. А ведь родители утверждали, что девочка была в день исчезновения в ночной рубашке и нижнем белье. Но при этом на теле девочки не было ран, синяков или следов насилия.

В-третьих, вокруг того места, где нашли Нору, не было никаких следов, в том числе ее самой.

Родители Норы по-прежнему не исключают, что их дочь похитили и бросили умирать в джунглях. Сейчас они ждут результаты ДНК-тестов и токсикологической экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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