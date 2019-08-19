2019-08-19T11:52:26+03:00
Экономика

Названы страны, которые больше всего должны России

Общая сумма долга - 40 миллиардов долларов
Евгений БЕЛЯКОВ
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Всего Российской Федерации должны 40 миллиардов долларов.Всего Российской Федерации должны 40 миллиардов долларов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер среди государств-заемщиков - Беларусь. По данным Минфина союзной республики, страна должна России больше $7,5 млрд. С 2012 года эта сумма выросла примерно вдвое, пишет РБК со ссылкой на данные открытых источников. Рост долга в последние годы в основном связан со строительством Белорусской АЭС, общая стоимость которой оценивается в $10 млрд.

Среди стран дальнего зарубежья лидер - Венесуэла. Ее долг составляет $3,5 млрд. Мы активно помогали этой стране справляться с последствиями экономического кризиса (хоть и безуспешно). Взамен крупнейшие российские компании получили доступ к разработке нескольких крупных месторождений.

Общая сумма суверенного долга перед Россией - $40 млрд. Для сравнения, два с половиной года назад сумма была меньше - $35,6 млрд. Как объясняют эксперты, межгосударственные кредиты - это тайна. Власти раскрывают только общую сумму и периодически заявляют о том, сколько денег заняли очередному заемщику в СМИ. Еще более секретная информация - платежная дисциплина, то есть сколько в реальности отдают должники и отдают ли в принципе.

Кстати, многие подобные кредиты даются в рамках военно-технического или промышленного сотрудничества. То есть мы кредитуем другие страны, чтобы те покупали нашу военную технику или строили у себя наши атомные станции.

Как не раз объясняли в правительстве, у этого есть своя логика. Во-первых, мы обеспечиваем спрос на нашу промышленную продукцию. А это рабочие места и зарплаты в регионах. Во-вторых, подсаживаем эти страны на технологическую иглу. Получив наши самолеты, танки или построив у себя нашу АЭС, в будущем им будет сложнее перейти к другому поставщику. И в-третьих, за счет межгосударственных кредитов мы покупаем лояльность - в основном политическую. Об этом не говорят, но это ясно без слов. Не случайно наши крупные компании в этих странах часто получают хорошие контракты (например, на разработку местных недр).

Насколько выгодна такая тактика - большой вопрос. Особенно когда цены на нефть низкие. Все-таки два с половиной триллиона рублей в кризис были бы не лишними…

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Топ-10 российских должников (сумма в млрд. $)*

Беларусь 7,5

Украина 3,7

Венесуэла 3,5

Куба 3,2

Бангладеш 2

Кипр 1,8

Индия 1,1

Йемен 1

Ирак 0,7

Сербия 0,7

Всего 39,4

* - По данным РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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