2019-08-19T12:05:25+03:00
Происшествия

В Москве ищут таксиста, угрожавшего пистолетом семье с 3 детьми

Конфликт удалось заснять на видео, запись изучили в полиции
Наталия ЕРОШКИНА
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Угрожавшего пистолетом таксиста разыскивает полиция.Угрожавшего пистолетом таксиста разыскивает полиция.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В субботу 20 июля 40-летний Константин, его 36-летняя жена Виктория и 3 детей как обычно отправились на занятия в конно-спортивную секцию. Привычный маршрут пролегал по Рублёво-успенскому шоссе рядом с посёлком Барвиха в Одинцово. Перестраиваясь направо для поворота, отец семейства заметил в зеркале такси, которое совершало тот же манёвр без поворотника. Он остановился, чтобы пропустить - таксист тоже остановился. Константин тронулся - тронулся и автомобиль такси. Закончив манёвр, мужчина остановился на светофоре, опустил стекло и поинтересовался, имеются ли в комплектации у автомобиля такси поворотники. Реакции не последовало, и семейство продолжило путь.

"Спустя 5 минут, я увидел, что тот автомобиль меня догоняет по встречке, водитель что-то мне кричит и машет руками. Ситуация создавалась, мягко говоря, аварийная. Я решил остановиться на обочине, таксист остановился рядом, вышли из машин. Но разговор адекватным не получался. Парень предъявлял мне претензии, угрожал. А когда я решил прервать эту перепалку и стал уходить к своему авто — выхватил из-за пояса пистолет и направил на меня, угрожал мне и семье. У меня в машине жена и 3 детей: 7, 4 и 1 год. Представляете, что я испытал в этот момент?!", — рассказал Константин kp.ru

Константин с супругой и детьми. Фото: Личный архив

Константин с супругой и детьми.Фото: Личный архив

Часть разговора Виктория успела снять на видео, но когда супруг стал возвращаться, женщина решила, что конфликт исчерпан. Но не тут-то было. Кадры зафиксировали молодого человека, который нарушил утреннюю идиллию и не на шутку перепугал всю семью.

— Он как будто ждал момента, когда можно будет достать оружие, провоцировал меня. Мы сразу позвонили в полицию, страшно представить как рискуют пассажиры такого водителя. кто знает, на что он способен. Он продолжал преследовать нас до самого конного клуба. Старшая дочь Мирослава и средняя Катя очень перепугались, пришлось долго успокаивать. — говорит Константин

Теперь вооруженного таксиста разыскивает полиция.

Таксист угрожал пистолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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