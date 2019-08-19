2019-08-19T13:40:33+03:00
Происшествия

Мужчина приковал бывшую жену цепью к батарее, чтобы чаще видеться с детьми

Экс-супруга не оценила его порыв не оценила варварские меры убеждения и заявила в полицию
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эльвира оказалась прикованной мужем к батарее, оказавшись на свободе она тут же обратилась в полицию.Эльвира оказалась прикованной мужем к батарее, оказавшись на свободе она тут же обратилась в полицию.
Изменить размер текста:

Средневековые методы воздействия на бывшую супругу решил применить 32-летний Рамиль из села Уразовка Нижегородской области. Мужчина продумал план, как удержать 34-летнюю Эльвиру рядом с собой и больше времени проводить с детьми. Но для достижения своей цели выбрал весьма изощрённый метод. Рамиль прикрутил в спальне своего дома к батарее цепь, затем позвонил бывшей жене и попросил её встретиться и привести детей.

— Я не знала, что он в доме, открыла своим ключом и зашла. Рамиль ждал на улице, и зашёл за мной. Я хотела уйти, не хотела там находиться, мы стали ругаться. Детей отправили смотреть мультики, чтобы они не видели ссору. В какой-то момент он схватил меня и поволок в комнату. Он приковал мою ногу цепью к батарее, и закрутил гайкой. Я не могла сама выбраться, — рассказала Эльвира полиции.

Рамиль решился радикальными методами удержать супругу Эльвиру рядом с собой.

Рамиль решился радикальными методами удержать супругу Эльвиру рядом с собой.

Около 40 минут женщина просила бывшего мужа отпустить её. Рамиль выдвинул свои условия. Ценой свободы должны были стать более частые встречи с детьми и приготовление ужина. Эльвира согласилась и мужчина наконец снял цепь. Отправившись на кухню, испуганная женщина забрала у детей мобильный телефон и заявила в полицию. Теперь встречи Рамиля с детьми могут стать ещё реже, ведь ему грозит до 2 лет тюрьмы за незаконное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Госдума вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов в октябре
Колокольцев привез на Чукотку маневренную технику для ловцов браконьеров
Россияне верят в медицинские браслеты, но боятся лечиться у врачей по видеосвязи
ВВС Сирии нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе
Во Внуково задержан груз с 20 миллионами живых насекомых
На праздновании Дня независимости в Афганистане прогремели шесть взрывов
Родительский комитет оценил идею об ограничении использования мобильных в школах
Минздрав сообщил о снижении заболеваемости психозами в России
Мумии возрастом порядка 3 тысяч лет обнаружили в Йемене
В сети похвалили Меркель за выход в свет в наряде 20-летней давности
ВЦИОМ: почти половина россиян никогда не играли в видеоигры
Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года
Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года
Мультфильм Angry Birds 2 возглавил российский кинопрокат
Турецкие БТР вошли в сирийский Саракиб, несмотря на протесты Дамаска