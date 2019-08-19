Мужчина приковал бывшую жену цепью к батарее, чтобы чаще видеться с детьми

Средневековые методы воздействия на бывшую супругу решил применить 32-летний Рамиль из села Уразовка Нижегородской области. Мужчина продумал план, как удержать 34-летнюю Эльвиру рядом с собой и больше времени проводить с детьми. Но для достижения своей цели выбрал весьма изощрённый метод. Рамиль прикрутил в спальне своего дома к батарее цепь, затем позвонил бывшей жене и попросил её встретиться и привести детей.

— Я не знала, что он в доме, открыла своим ключом и зашла. Рамиль ждал на улице, и зашёл за мной. Я хотела уйти, не хотела там находиться, мы стали ругаться. Детей отправили смотреть мультики, чтобы они не видели ссору. В какой-то момент он схватил меня и поволок в комнату. Он приковал мою ногу цепью к батарее, и закрутил гайкой. Я не могла сама выбраться, — рассказала Эльвира полиции.

Рамиль решился радикальными методами удержать супругу Эльвиру рядом с собой.

Около 40 минут женщина просила бывшего мужа отпустить её. Рамиль выдвинул свои условия. Ценой свободы должны были стать более частые встречи с детьми и приготовление ужина. Эльвира согласилась и мужчина наконец снял цепь. Отправившись на кухню, испуганная женщина забрала у детей мобильный телефон и заявила в полицию. Теперь встречи Рамиля с детьми могут стать ещё реже, ведь ему грозит до 2 лет тюрьмы за незаконное лишение свободы.