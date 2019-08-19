«Налог на утилизацию» способен привести к росту цен в России на 2%

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило ввести в России 100-процентную утилизацию использованных товаров и упаковки. Сейчас нормативы утилизации по разным товарам установлены для производителей от 5% до 35%. Предприятия, которые не могут самостоятельно утилизировать свою «бэушную» продукцию, могут откупиться экосбором.

Экосборы в настоящий момент дают в бюджет государства чуть более 2 млрд рублей. Но если пройдет предложение об обязательной полной утилизации, то эти отчисления вырастут в 60 с лишним раз, до 136 миллиардов рублей, сообщается в расчетах Минприроды.

Самое большое бремя будет возложено на производителей батареек и электроники - 47 млрд руб. Экосборы с производителей бумажных изделий дадут государству 22 млрд руб, переработка резины и шин — еще около 18 млрд, бутылок и прочего стекла – 14,5 млрд руб.

По предварительному плану, уже с этого года предлагается ввести полную утилизацию бытовых неэлектрических приборов и осветительного оборудования, со следующего – бумаги и картона, а 2021 — батареек, компьютерной техники, бытовой электроник.

На практике затраты на обязательную утилизацию будут заложены в себестоимость продукта. В результате цены вырастут на 1-2%, уже подсчитали эксперты.

- Мы всегда табуном бежим что-то исправлять, а в итоге вместе с водой выплескиваем ребенка, - прокомментировал «КП» возможное нововведение экономист Никита Исаев. - В борьбе с незаконной вырубкой леса некоторые горячие головы предложили вовсе запретить экспорт древесины, а теперь в борьбе с отходами предлагается ввести меры, к которым страна еще не готова. Тарифы на вывоз мусора уже повысили в 2,5-3 раза, и ни к чему это не привело. Считаю, что такие масштабные решения должны приниматься только после широкого и открытого обсуждения, а этого не было.