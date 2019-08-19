2019-08-19T15:50:12+03:00
Экономика

«Налог на утилизацию» способен привести к росту цен в России на 2%

Минприроды хочет увеличить экосборы с предприятий в 60 раз
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Самое большое бремя будет возложено на производителей батареек и электроники - 47 млрд руб.Самое большое бремя будет возложено на производителей батареек и электроники - 47 млрд руб.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ
Изменить размер текста:

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило ввести в России 100-процентную утилизацию использованных товаров и упаковки. Сейчас нормативы утилизации по разным товарам установлены для производителей от 5% до 35%. Предприятия, которые не могут самостоятельно утилизировать свою «бэушную» продукцию, могут откупиться экосбором.

Экосборы в настоящий момент дают в бюджет государства чуть более 2 млрд рублей. Но если пройдет предложение об обязательной полной утилизации, то эти отчисления вырастут в 60 с лишним раз, до 136 миллиардов рублей, сообщается в расчетах Минприроды.

Самое большое бремя будет возложено на производителей батареек и электроники - 47 млрд руб. Экосборы с производителей бумажных изделий дадут государству 22 млрд руб, переработка резины и шин — еще около 18 млрд, бутылок и прочего стекла – 14,5 млрд руб.

По предварительному плану, уже с этого года предлагается ввести полную утилизацию бытовых неэлектрических приборов и осветительного оборудования, со следующего – бумаги и картона, а 2021 — батареек, компьютерной техники, бытовой электроник.

На практике затраты на обязательную утилизацию будут заложены в себестоимость продукта. В результате цены вырастут на 1-2%, уже подсчитали эксперты.

- Мы всегда табуном бежим что-то исправлять, а в итоге вместе с водой выплескиваем ребенка, - прокомментировал «КП» возможное нововведение экономист Никита Исаев. - В борьбе с незаконной вырубкой леса некоторые горячие головы предложили вовсе запретить экспорт древесины, а теперь в борьбе с отходами предлагается ввести меры, к которым страна еще не готова. Тарифы на вывоз мусора уже повысили в 2,5-3 раза, и ни к чему это не привело. Считаю, что такие масштабные решения должны приниматься только после широкого и открытого обсуждения, а этого не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
США продлили лицензию на бизнес с Huawei еще на 90 дней
В России предложили бесплатно хоронить льготников
Карелия отпразднует день Республики в Медвежьегорске
Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" геноцидом украинского народа
Росатом может принять участие в строительстве болгарской АЭС
Песков объяснил, зачем швейцарская авиация сопровождала российский самолет
Швейцарские истребители сопроводили российский правительственный самолет
Пассажирам аварийно севшего Airbus 321 начали выплачивать компенсации
Армения стала лидером для отдыхающих россиян
Роспотребнадзор назвал допустимый вес школьного рюкзака
Жених потерял память на свадьбе и вспомнил невесту, когда та запела песню, под которую они танцевали
Госдума вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов в октябре
Колокольцев привез на Чукотку маневренную технику для ловцов браконьеров
Россияне верят в медицинские браслеты, но боятся лечиться у врачей по видеосвязи
ВВС Сирии нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе
Во Внуково задержан груз с 20 миллионами живых насекомых
На праздновании Дня независимости в Афганистане прогремели шесть взрывов
Родительский комитет оценил идею об ограничении использования мобильных в школах
Минздрав сообщил о снижении заболеваемости психозами в России
Мумии возрастом порядка 3 тысяч лет обнаружили в Йемене
В сети похвалили Меркель за выход в свет в наряде 20-летней давности
ВЦИОМ: почти половина россиян никогда не играли в видеоигры
Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года
Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года
Мультфильм Angry Birds 2 возглавил российский кинопрокат
Турецкие БТР вошли в сирийский Саракиб, несмотря на протесты Дамаска