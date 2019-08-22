Мы едем-едем-едем…

Вторая половина августа - время, когда семьи с детьми возвращаются после летнего отдыха домой. Многие - на своих автомобилях.

Эксперты уверяют: такой способ передвижения в этом сезоне выбирают больше половины отпускников и делают это из чувства независимости. Кто-то - из экономии. Другие опасаются, что в самолете ребенок подхватит инфекцию. А еще его тошнит, у него закладывает ушки, он обожает колотить ногами по спинке впереди стоящего кресла… Да мало ли что еще! Не важно, почему вы решили отправиться в отпуск на машине. Дело ваше! Главное - чтобы все вернулись живыми и невредимыми. А вот это уже дело государственной важности.

По данным официальной статистики аварийности, за семь месяцев текущего года на российских дорогах произошло более 5 тысяч ДТП с участием детей-пассажиров, в которых погибли 189 несовершеннолетних, практически 6 тысяч получили травмы. И вина за это лежит на взрослых. Они подвергают риску тех, кто рядом. Пусть несознательно. Но это не оправдание. Осознание ответственности за жизни доверившихся вам пассажиров и самых беззащитных из них - детей необходимо. Это ключевой фактор безопасности, заставляющий водителя соблюдать все гласные и негласные правила перевозки несовершеннолетних, грамотно выбирать трассу, стиль вождения, режим передвижения. Словом, просчитывать и минимизировать все риски.

Проверяем состояние автомобиля

- Вишь, какое колесо… Что ты думаешь, а доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?

Гоголевские мужики, обсуждавшие бричку Чичикова на въезде в губернский город NN, могут предаваться умозрительным рассуждениям, а ответственный водитель должен знать точно. Заранее проверяем техническое состояние автомобиля. Двигатель - на предмет течи масла и прочих жидкостей, годности вентиляторов и ремней. Подвеску - относительно стуков, люфтов, подтеканий. Не забываем об электросистемах с внешними световыми приборами, стеклоочистителями, сигналом, сигнализацией и пр. Замеряем уровень технических жидкостей. Особое внимание уделяем исправности АБС тормозной системы, четкой работе двигателя на всех режимах и работе коробки передач. Ну и пресловутое колесо - на давление в шинах, состояние запаски.

Готовим места для главных пассажиров

- Как тебя понимать?

- Понимать необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя.

Информационная работа, проводимая Госавтоинспекцией, работниками детского здравоохранения и экспертным центром «Движение без опасности», вкупе с изменениями в ПДД, усилением ответственности дали ощутимые результаты. Сегодня почти 70% родителей перевозят детей в автокреслах. Но там, где речь идет о жизни и здоровье детей, требования должны выполняться на все 100%. К тому же требования эти закреплены в ПДД. Рынок ДУУ разнообразен. В помощь озадаченным проблемой выбора родителям - мнение экспертов из НАМИ - Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Они рекомендуют кресла, оборудованные системой Isofix, с усиленной боковой защитой. Это про безопасность. Что до удобства, то тут ситуация такая: дети, которые уже умеют говорить, будут говорить, что в кресле им неудобно, а дети, которые говорить не умеют, будут протестовать всеми доступными им способами. Никто (а дети в особенности!) не любит, когда ограничивают его свободу! Не поддавайтесь искушению взять ребенка на руки, обойтись штатным ремнем безопасности. Ваша слабость может стоить ребенку жизни. И помните: автокресло - важный, но не единственный фактор безопасности.

Выбираем дорогу

Дорога оказалась живописной, но совершенно не годной к передвижению. Здравый смысл Швейка поборол эстетическое чувство, и он решил, что полюбуется видами как-нибудь в другой раз.

Очевидно, лучше двигаться по федеральным автострадам, чем по второстепенным региональным дорогам. Резоны простые: региональные дороги обычно двухполосные, и выезды на встречку для обгона - обычное дело. Тогда как федеральные автомагистрали оборудованы разделительными полосами и барьерными ограждениями, то есть опасность самых тяжелых аварий из-за выезда на встречную полосу исключена. Как отмечает Госавтоинспекция МВД России, данные официальной статистики аварийности свидетельствуют: на автодорогах (вне населенных пунктов) случается каждое пятое ДТП. При этом на федеральных - 42% ДТП, а на региональных - 53%. А еще на трассах есть изолированные площадки для отдыха и еды. В путешествии с детьми это важно. Значимо и то, что автострады и магистральные дороги идут в обход населенных пунктов и редко пересекаются с другими трассами. Опасность сбить пешехода или столкнуться на перекрестке маловероятна. В отличие от региональных дорог, пролегающих через населенные пункты, где происходит 93% таких происшествий с наиболее тяжелыми последствиями.

Определяем режим езды и отдыха

«Взгляни-ка на дорогу! Кого ты там видишь?» «Никого», - сказала Алиса. «Мне бы такое зрение! - заметил король с завистью. - Увидеть никого! Да еще на таком расстоянии!»

Если судить по интернет-форумам, где родители-водители обмениваются лайфхаками на тему автопутешествий, многие предпочитают ехать ночью. Дороги свободнее. Дети спят и в этом состоянии представляются родителям наиболее транспортабельными. Эгоистичное и опасное заблуждение! Есть такой показатель - тяжесть последствий ДТП. Так вот, в темное время суток он в полтора раза выше, чем в светлое, - 10,8 против 5,7. К ночи острота зрения и концентрация внимания падают почти на 80%. Это физиология, не слишком зависящая от того, выспался ли водитель днем. Кроме того, в дороге дети толком не высыпаются, значит, рассчитывать на то, что днем они будут вести себя хотя бы сносно, не стоит. Поэтому, если до дома не менее 700 км, заранее планируйте ночлег.

Выдерживаем стиль

- Похоже, ты предпочитаешь рискованную езду?!

- Я просто люблю скорость и умею ею управлять.

- Мошка, забравшаяся в оперенье орла, наверняка тоже воображает, что управляет скоростью.

Вот вам справка из самого авторитетного источника. Начальник ГУОБДД МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников сообщает: «Основными причинами ДТП остаются: выезд на полосу встречного движения, в результате которого смертельные травмы получает почти каждый четвертый участник дорожного движения, каждый девятый погибает из-за нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части, каждый двенадцатый - из-за несоответствия скорости конкретным условиям, каждый двадцатый - из-за нарушения правил проезда перекрестков и неправильного выбора дистанции». Выводы: строго соблюдаем ПДД, двигаемся с минимумом маневров, сообразуя разрешенный скоростной режим с дорожными условиями. И никаких нештрафуемых +19 км/ч! Напоминаем: знак трактуется как «ограничение максимальной скорости»! Особое внимание уделяем такому рискованному маневру, как обгон. Почти 80% ДТП случаются там, где обгон разрешен. Выезд на встречную полосу - всегда риск. Причем с тяжелыми последствиями: 14,7 единицы, что гораздо больше, чем любая другая причина ДТП. В случае с детьми риск удваивается, так как последствия в силу возрастных особенностей будут серьезнее. Золотое водительское правило: безопасный обгон - это когда расстояние до встречного автомобиля вдвое больше того, которое вы считаете безопасным. Считаете, 500 метров хватит - начинайте обгон, когда расстояние не менее километра. Запас в 500 метров пригодится, если что-то пойдет не так: водитель встречной машины увеличит скорость, ваша машина не наберет ускорения, на пути возникнет препятствие. На дороге, особенно незнакомой, ничего нельзя знать заранее. И путь не всегда пролегает по автострадам. Многим придется съезжать на второстепенные дороги с их ямами-колдобинами и прочим набором традиционных несовершенств. Совет один: снизить скорость и повысить внимательность. Будьте аккуратны, бдительны, разумны. Помните: дети только начинают свой жизненный путь. Мы обязаны сделать его безопасным.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».