2019-08-19T15:10:37+03:00
В мире

Данные по погибшим в Чернобыле американцы считали ерундой

США опубликовали отчет разведки о трагедии на АЭС [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Вид с вертолета на разрушенное помещение энергоблока Чернобыльской АЭС, 1986 год. Фото Валерия Зуфарова /Фотохроника ТАСС/Вид с вертолета на разрушенное помещение энергоблока Чернобыльской АЭС, 1986 год. Фото Валерия Зуфарова /Фотохроника ТАСС/
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Этот трехстраничный документ датирован 2 мая 1986 года и был составлен для госсекретаря США Джорджа Шульца его помощником по разведке и исследованиям Мортоном Абрамовицем. А обнародовал секретный отчет сейчас Архив национальной безопасности США при Университете Джорджа Вашингтона на фоне шумихи вокруг американского сериала "Чернобыль" и выхода книги журналистки Аллы Ярошинской с отчетами заседаний политбюро ЦК КПСС и другими материалами на эту тему.

Главный вывод американцев на тот момент - сомнение в числе жертв 26 апреля 1986 года. По советским данным, напомним, их было двое.

- Все разведывательное сообщество США считает ерундой заявления о том, что погибли только два человека. В дневную смену на реакторе обычно было около 100 человек, в ночную - 25-30. Поскольку третий и четвертый энергоблоки расположены близко друг к другу, то вблизи последнего могли находиться около 200 человек днем и до 70 - ночью, - писал Абрамовиц главе Госдепа. - Во время взрыва в непосредственной близости от реактора находились 100 человек. Все эти люди либо погибли сразу, либо получили несовместимые с жизнью дозы радиации.

Автор доклада делал свои выводы на основе фотографий разрушенного 4-го энергоблока.

К слову, на сайте архива его сотрудники специально пояснили, что американская разведка тогда все-таки ошиблась, и в первый день аварии действительно погибли только два человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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