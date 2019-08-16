"Моногорода 2024: нацпроекты": разрабатывая стратегию будущего

Открывая стратегическую сессию, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил:

- У моногородов много конкурентных преимуществ. Благодаря работе Фонда развития моногородов у нас есть «окно возможностей» для их развития, - отметил Сергей Цивилев. – Мы будем обсуждать вопросы корректировки и дополнения новой программы развития для дальнейшего успешного продвижения проектов моногородов.

Активное участие в программе моногородов изменило Кузбасс в лучшую сторону. На федеральном уровне было обеспечено их системное, комплексное развитие, так, наряду с открытием предприятий и привлечением инвестиций, был сделан скачок в части развития комфортной городской среды. Отремонтированы центральные улицы во всех кузбасских городах, обновлены 103 объекта благоустройства. Также проведен капитальный ремонт в 22 поликлиниках, а станции скорой помощи получили свыше 30 новых автомобилей. Для каждого моногорода была разработана собственная программа развития, которая позволила учесть потребности конкретных территорий в тех или иных мерах поддержки.

Работа меняется

Генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева отметила, что сейчас, когда города один за одним постепенно становятся устойчивым и уходят от приставки «моно», работа фонда тоже меняется, подстраиваясь под новые реалии. Среди новых мер поддержки - беспроцентные займы от 5 до 250 миллионов рублей на развитие бизнеса. Более 30 предпринимателей уже направили в Фонд свои бизнес-планы, а две кузбасские компании уже получили предварительное одобрение Фонда . Ряд новых мер поддержки ожидается с 1 января 2020 года, когда планируется принятие новой госпрограммы развития моногородов. Это рефинансирование кредитов, льготный лизинг, субсидирование инфраструктуры под комплексным освоением территорий, поддержка концессионных проектов.

Общаясь друг с другом

В Кузбассе находится не только самое большое количество моногородов, но и единственный в стране клуб их глав. Здесь управленческие команды моногородов и предприниматели, прошедшие обучение по инициативе МОНОГОРОДА.РФ в СКОЛКОВО и РАНХиГС, обсуждают общие проблемы, ищут пути их решения. И, самое главное, делятся опытом. Обучение позволило создать в регионе единую команду, наладить диалог между бизнесом и властью. Заседания клуба проходят при участии губернатора области Сергея Цивилева, поэтому все инициативы, которые идут снизу, от самих муниципалитетов, в большинстве своём оперативно находят практическое решение. Благодаря совместной работе в регион привлечено порядка 224 миллиардов рублей инвестиций, создано более 53 тысяч рабочих мест!

На открытии Стратегической сессии Ирина Макиева отметила: «Нам важно, чтобы градообразующие предприятия принимали самое активное участие в поддержке моногородов. Этот формат взаимодействия, который у нас сложился, мы планируем продолжить, в том числе, в рамках новой программы. Мы, действительно, много сделали .Ответственный бизнес, который находится в моногородах - это наше подспорье. И мы здесь должны идти плечом к плечу».

Во время работы на сессии замдиректора по связям и коммуникации АО «СУЭК» Дмитрий Голованов рассказал об опыте работы компании в этом направлении: компания ежегодно инвестирует значительные ресурсы в территории своего присутствия. Среди проектов – строительство в Ленинске-Кузнецком спортивно-оздоровительного комплекса «Горняк» с бассейном и тренажерными залами, предстоящее возведение стадиона и теннисного корта, а также уже завершенные проекты: музей шахтерской славы Кольчугинского рудника, мемориал «Шахтерская слава», храм Сергия Радонежского. Благодаря Благотворительному фонду Андрея Мельниченко в Кузбассе действуют три образовательных центра для одаренных школьников: в Кемерово на базе КузГТУ и КемГУ и в Ленинске Кузнецком. В 2019 году открывается Центр детского научного и инженерно-технического творчества в Киселевске.

- Реализуя этот проект, мы помогаем развитию сферы образования и в целом российской экономике, способствуем подготовке высококлассных специалистов, которым в регионах присутствия компании проще воспользоваться «социальным лифтом», - отметил Дмитрий Голованов.

Шесть площадок – десятки решений

Во время стратегической сессии «Моногорода 2024: нацпроекты» работало шесть дискуссионных площадок. Главы городов 46 городов из 17 регионов России, а также предприниматели и представители общественных организаций обсуждали важнейшие аспекты жизни каждого города и региона: здравоохранение и образование, демография и экономика, культура, жилье и городская среда, экономика. Итогом работы стратегической сессии стали конкретные предложения по решению проблем, а предприниматели, чьи компании присутствуют на территории Кузбасса, поделились своим опытом и наработками.