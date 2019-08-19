В конкурсе «Битва художников» принимают участие любители рисования со всей страны

Проявить себя в любимом деле, посоревноваться с талантливыми людьми со всей страны, выиграть путешествие мечты, а заодно - почувствовать свою причастность к большому доброму делу. Такой шанс есть у участников конкурса "Битва художников".

Он проходит с 2017 года и является первой в России площадкой, где собираются талантливые художники, школы и студии рисования. Свои работы на конкурс присылают любители рисования со всей страны, а для детей из социальных учреждений проводятся образовательные мероприятия. Профессиональные художники и арт-волонтеры приезжают в детские дома и интернаты с мастер-классами и учат ребят понимать искусство.

Тему конкурса каждый раз выбирают не просто "красивую" - все рисунки должны быть со смыслом. Так, в 2017-ом, в год экологии, партнером конкурса стал Фонд Дикой природы. Художникам было предложено рисовать животных из Красной книги.

bitvahudojnikov Битва художников в 2017 году была посвящена краснокнижным животным

2019 год в стране проходит под знаком Года театра - поэтому и задания в этом году посвящены сцене, артистам, искусству... Полутень кулис, старинные афиши, блеск вечерних нарядов - ну что может быть романтичнее?

Каждую неделю участники конкурса получают новое задание. Так, на этой неделе художникам предстоит изучить народные театры мира, а на прошлой - вдохновлялись самыми замысловатыми сценическими костюмами.

bitvahudojnikov Вот и пришло время подвести итог второго задания конкурса #битвахужодников2019. Напомним, что тема второго этапа Театральный костюм Итак, победителем стала Алена Погосова и её серия картин костюмы к балету Золотой петушок ! Алена, прими наши поздравления, а также приз акварельная бумага, палитра и набор акварельных красок Невская палитра #второезадание #театр #театральныйкостюм #победитель #золотойпетушок #художник #конкурс

Задания публикуются с 12 июля по 12 сентября на сайте и официальных страничках конкурса в соцсетях. Кстати, у вас еще есть последняя возможность принять участие в конкурсе: жюри отберет финалистов из числа участников, выполнивших минимум три задания, сообщает портал Открытые НКО.

Победителя назовут 5 октября в Москве. Главный приз - билеты в Вену.

Подробнее о том, как принять участие в конкурсе, читайте на официальном сайте