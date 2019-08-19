Возраст путешествиям не помеха

Наверняка вы смотрели такие телепередачи, как «Орел и решка», «Жизнь других». Считается, что в них берут только молодых и по знакомству. «Комсомольская правда» ломает стереотипы и рассказывает об уникальном проекте «для тех, кому за…».

- Мне написала Анастасия Казенкова, журналист, живущая в Испании. «Было бы здорово сделать тревелог путешественников «кому за…». Как наши родители - предпенсионного и пенсионного возраста. Интересно посмотреть на их восприятие других стран, привычек их ровесников», - рассказывает генеральный продюсер проекта Максим Баканович.

Идею поддержало турагентство Novovira из Барселоны, которое уже 20 лет делает экскурсионные туры, в том числе для людей в возрасте.

- В Испании, например, героев ждет один из наиболее популярных туров «Испанская баллада» - это 10 самых красивых городов страны. Уверена, что массу впечатлений получат и зрители проекта, - говорит генеральный директор Novovira Елена Гвоздева. - Социальная сеть Одноклассники стала площадкой, на которой будут выходить видеосерии, а «Комсомольская правда» - информационным партнером. Мы проводим кастинг и ищем семейную пару возраста 55+, которая никогда не была за рубежом (или всего пару раз). Потенциальные герои не боятся видеокамер, имеют действующие загранпаспорта (до 2021 года) и возможность поехать в путешествия с сентября по декабрь 2019 года (по 8 - 10 дней в каждом месяце).

Нужно: снять видео (не более 3 минут) - сколько лет супруги вместе, как познакомились, сколько детей, кто по профессии, какие увлечения. Добавить небольшой рассказ об их городе.

Видео размещается на YouTube или любом файлообменнике (если родители с техникой на вы, не забудьте им помочь!).

На электронную почту: kasting.lp@gmail.com отправить ссылку на видео, ФИО, возраст, город проживания, номер телефона и любимое семейное фото.

Заявки принимаются до 25 августа 2019 года!

Все расходы по перелету и пребыванию за границей организаторы проекта берут на себя (вам самим нужно будет добраться только до Москвы).