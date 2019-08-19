2019-08-19T20:59:12+03:00
Общество

Возраст путешествиям не помеха

Хотите, чтобы ваши родители бесплатно увидели Испанию, Францию, Италию и Португалию? Такую возможность получит семейная пара - участники нового проекта о путешествиях
Наталья ВВЕДЕНСКАЯ
Поделиться:
Все расходы по перелету и пребыванию за границей организаторы проекта берут на себяВсе расходы по перелету и пребыванию за границей организаторы проекта берут на себяФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Наверняка вы смотрели такие телепередачи, как «Орел и решка», «Жизнь других». Считается, что в них берут только молодых и по знакомству. «Комсомольская правда» ломает стереотипы и рассказывает об уникальном проекте «для тех, кому за…».

- Мне написала Анастасия Казенкова, журналист, живущая в Испании. «Было бы здорово сделать тревелог путешественников «кому за…». Как наши родители - предпенсионного и пенсионного возраста. Интересно посмотреть на их восприятие других стран, привычек их ровесников», - рассказывает генеральный продюсер проекта Максим Баканович.

Идею поддержало турагентство Novovira из Барселоны, которое уже 20 лет делает экскурсионные туры, в том числе для людей в возрасте.

- В Испании, например, героев ждет один из наиболее популярных туров «Испанская баллада» - это 10 самых красивых городов страны. Уверена, что массу впечатлений получат и зрители проекта, - говорит генеральный директор Novovira Елена Гвоздева. - Социальная сеть Одноклассники стала площадкой, на которой будут выходить видеосерии, а «Комсомольская правда» - информационным партнером. Мы проводим кастинг и ищем семейную пару возраста 55+, которая никогда не была за рубежом (или всего пару раз). Потенциальные герои не боятся видеокамер, имеют действующие загранпаспорта (до 2021 года) и возможность поехать в путешествия с сентября по декабрь 2019 года (по 8 - 10 дней в каждом месяце).

Нужно: снять видео (не более 3 минут) - сколько лет супруги вместе, как познакомились, сколько детей, кто по профессии, какие увлечения. Добавить небольшой рассказ об их городе.

Видео размещается на YouTube или любом файлообменнике (если родители с техникой на вы, не забудьте им помочь!).

На электронную почту: kasting.lp@gmail.com отправить ссылку на видео, ФИО, возраст, город проживания, номер телефона и любимое семейное фото.

Заявки принимаются до 25 августа 2019 года!

Все расходы по перелету и пребыванию за границей организаторы проекта берут на себя (вам самим нужно будет добраться только до Москвы).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Моногорода 2024: нацпроекты": разрабатывая стратегию будущего
В Новокузнецке состоялась стратегическая сессия «Моногорода 2024: нацпроекты». Обсудить участие своих территорий в реализации национальных проектов собрались 250 делегатов из 46 моногородов со всей России
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Медицина будущего: Врачи поставили на ноги пациентку после инсульта с помощью IT-технологий
Специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины помогают женщине вернуться к нормальной жизни с помощью цифровых технологий
Наука для здоровья: Что и сколько нужно есть, чтобы стать долгожителем
О последних научных данных и рекомендациях для повседневной жизни мы поговорили с врачом-диетологом Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Натальей Пугачевой
Новости 24
Нетаньяху заявил, что его супруга не хотела оскорбить Украину
В офисе Зеленского прокомментировали отказ жены Нетаньяху попробовать каравай
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: первый тайм встречи завершился вничью 0:0
В Исландии "официально" похоронили 700-летний ледник, который растаял из-за глобального потепления
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: футболист ЦСКА Ефремов получил травму и был заменен
В Пентагоне заявили, что США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования
"Граждане имеют право на мирные протесты, но важно соблюдать закон": Путин прокомментировал массовые акции в Москве
Чувашия увеличила бюджет 2019 года по доходам на 830 млн рублей
Сирийские войска установили контроль над городом Хан-Шейхун, занятый экстремистами
YouTube удалил спорный ролик после третьего предупреждения Роскомнадзора
Путин заявил об отсутствии повышения радиационного фона после ЧП в Северодвинске
На Украине арестовали танкер по подозрению в поставке топлива в Крым
Макрон заявил, что Франция выступает за перезапуск отношений РФ и ЕС
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: Шюррле, Тил и Ларссон появятся в стартовом составе хозяев поля
"Есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм": Путин прокомментировал ситуацию с Украиной на встрече с Макроном
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: Кучаев и Чалов выйдут в стартовом составе гостей
Брижит Макрон вышла встречать Владимира Путина с бандажом на руке
В Москве тело 17-летнего сына чиновницы нашли под окнами дома
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: в заявку армейцев попал 15-летний вратарь
Трансляции Армейских международных игр набрали более 5 миллионов просмотров в Одноклассниках