Школа для «основы отечественной экономики»

Поддержке большого бизнеса и госпредприятий у нас уделяется достаточно внимания. Но базис любой развитой экономики - все-таки малое и среднее предпринимательство (МСП). Оно в России в довольно запущенном состоянии. Открыть свое дело желающих все меньше, а действующие бизнесмены в подавляющем большинстве заняты в сфере услуг.

В сентябре почти во всех регионах страны стартуют обучающие программы предпринимательству.

Если коротко, теперь на бизнесменов будут учить. Как учат на токаря или водителя автобуса. Еще точнее: не переучивать тех, кто уже набил в предпринимательстве свои шишки, а именно с нуля - школьников, студентов, бывших домохозяек, отставных военных, попавших под сокращение… По сути, программа дополнительного профессионального образования, но основанная на современных методиках, с научным подходом и с привлечением прогрессивных специалистов.

В ходе действия проекта выберут самые эффективные обучающие программы или доработают недостаточно действенные.

СПРАВКА «КП КАПИТАЛ»

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» разработан Минэкономразвития. Состоит он из пяти компонентов:

- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности,

- расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию,

- акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства,

- создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации,

- популяризация предпринимательства.

НА СТАРТ!

СКАЗАНО

Министр экономического развития РФ Максим ОРЕШКИН:

«Малый и средний бизнес должен стать основой нашей экономики. Внести куда более весомый вклад в производство товаров и услуг, создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений. Именно он должен усилить конкуренцию. Именно предприниматель от земли быстрее всех реагирует на новые запросы общества. В первую очередь малое и среднее предпринимательство придает экономике гибкость».