Ты - мне, я - тебе

Рис.: Ольга КОРДЮКОВА

КОНКРЕТНО

Клиринг (англ. clearing - очистка) - безналичные расчеты между компаниями или даже странами. Никаких денег и торговли, только обмен взаимовыгодными и равноценными услугами. Клиринг важен потому, что повышает мобильность активов и объемы продаж, а кроме того, уменьшает риски. Это, по сути, посредническая операция, когда клиринговый центр берет всю совокупность сделок разных контрагентов и зачищает их. То есть гарантирует, что все получат то, что им полагается. Если очень-очень грубо, то это, конечно, напоминает механизм обмена. Но именно механизм, а не сам обмен (или бартер).