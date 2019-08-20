2019-08-19T23:16:19+03:00
Экономика

Ты - мне, я - тебе

А мы не устаем знакомить вас с бизнес-терминами
Ян РОЗЕНБЕРГ
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Рис.: Ольга КОРДЮКОВА

Рис.: Ольга КОРДЮКОВА

КОНКРЕТНО

Клиринг (англ. clearing - очистка) - безналичные расчеты между компаниями или даже странами. Никаких денег и торговли, только обмен взаимовыгодными и равноценными услугами. Клиринг важен потому, что повышает мобильность активов и объемы продаж, а кроме того, уменьшает риски. Это, по сути, посредническая операция, когда клиринговый центр берет всю совокупность сделок разных контрагентов и зачищает их. То есть гарантирует, что все получат то, что им полагается. Если очень-очень грубо, то это, конечно, напоминает механизм обмена. Но именно механизм, а не сам обмен (или бартер).

ИСТОЧНИК KP.RU

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