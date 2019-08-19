"Это прекрасно!". Главный тренер "Спартака" рад тому, что больше всех в команде забивает защиник Жиго

Футболисты московского "Спартака" одержали победу со счетом 2:1 над ЦСКА в главной игре 6 тура первенства страны в Премьер-Лиге. "Красно-белые" победили благодаря двум голам Самюэля Жиго. И после шести туров французский футболист - лучший бомбардир команды в чемпионате России. После матча Олег Кононов поделился своими впечатлениями от поединка против ЦСКА.

- По матчу что вы можете сказать, Олег Георгиевич?

- Дерби легким не бывает, приятно, что мы выиграли на своем стадионе при огромной поддержке наших болельщиков. Первый тайм был равным, а во втором тайме мы были посильнее. Хотя концовка игры была для нас непростой. Но ребята выдержали. В принципе, на данный момент все так. Поздравляю команду с победой.

- Вы сказали, что первый тайм на равных - а второй получше. Но первый тайм все же похуже был. Вас такой контраст не беспокоит?

- Беспокоит, почему команда выходит на матчи немного закрепощенной. Поэтому сделаем серьезное расследование, почему. И на эту тему мы серьезно поработаем. Но я не могу сказать, что равным был матч. Были у ЦСКА и у нас, но соперник просто больше владел мячом, что нас просто не устраивает.

- Почему вызвана такая расстановка атакующей тройки - Бакаева, Ларссона, Шюррле?

- Ларссон забивал свои голы в Швеции, я ему даю возможность играть на фланге. Он недавно приехал, и чтобы адаптация была получше, пускай играет на своей позиции. Когда освоится, увижу, то начну его менять. А если брать Андре Шюррле, то он опытный и может отыграть на всех позициях в атаке. Но Гус Тиль и Ларссон еще достаточно молоды, и им нужно адаптироваться.

- Жиго - лучший бомбардир команды. Это нормально?

- Это прекрасно! Я рад, что наши защитники забивали. У каждого игрока есть свои определенные качества. И как я вижу - не ущемлять их, а реализовывать. Футболист должен совершенствоваться, но в рамках той игры, которую мы хотим видеть.

- Что передали в записке Бакаеву?

- Не буду комментировать.

- 4 матча "Спартак" выигрывает, вам стало легче психологически? Как ощущаете это все?

- С каждой победой я, конечно, чувствую, что команда увереннее становится. И каждый игрок чувствует уверенность тогда, когда мы побеждаем. Но критика, давление идет на меня как на тренера. Но это - "Спартак", не я первый, не я последний тренер. "Спартак" в первую очередь должен выигрывать. Не будет побед - будет давление на тренера, а потом и на игроков. Я воспринимаю давление, оцениваю его. То, что я нахожусь тут, и я хочу побеждать. Я не хочу побеждать, когда мне будет 70 лет. Хочу побеждать сейчас и выигрывать любую игру. Так же, как и все игроки, мы нацелены на это.

- Думаете о предстоящей игре с "Брагой"?

- График, на самом деле, очень жесткий. Нам противостоят хорошие команды. Вы видели "Тун", непростая команда. Также, как и те команды, с которыми мы сыграли в чемпионате России. Сейчас эта неделя будет очень жесткой - сыграем 2 игры через 2 дня на третий. За шесть дней мы сыграем 3 матча. Нам надо восстановить игроков, дать им возможность быть в тонусе. Сейчас будет ротация. Нам очень-очень важно вместе и сплоченно отработать этот цикл.

- Спустя месяцы работы в "Спартаке" для вас важен стиль игры, или победа любой ценой?

- Стиль важен, и я хочу чтобы был в "Спартаке". Та система, которая у команды. Мое большое желание - чтобы "Спартак" имел этот стиль, игроков, которых мы все вспоминаем, ценим. Независимо от того, сколько им лет, вспоминаем победы, трофеи, которые были у команды. И мы, самое главное, ответственны перед болельщиками.