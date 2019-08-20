Водитель «Яндекс.Такси» помог людям, попавшим в страшную аварию

- Это было очень страшно! Я до сих пор в шоке, - 25-летний Максатбек Уулу Бекзат, водитель «Яндекс.Такси», даже передергивает плечами, как будто в ознобе, вспоминая страшную аварию, свидетелем которой он стал.

В субботу, 17 августа, в Перми автобус маршрута №53, битком набитый пассажирами, на большой скорости влетел в бетонную стену здания. Это произошло из-за технической неисправности автобуса. От удара кабина смялась, вылетели стекла из окон, заклинило двери.

Одна из пассажирок – 63-летняя Елена Данилова - скончалась на месте. Водителя автобуса при столкновении зажало между спинкой сиденья и рулем. Более тридцати пассажиров получили серьезные травмы.

- Я ехал в сторону центра, а автобус – в микрорайон Гайва, - рассказывает таксист. – Разминулись мы с ним на светофоре, а потом услышал сзади сильный удар. Как увидел, что автобус врезался в стену, сразу затормозил, развернулся и поехал, чтобы помочь пострадавшим.

Люди кричали: «Помогите!»

Максатбек подъехал к автобусу, остановил машину возле задней двери. Она была покорежена и не открывалась. Люди в автобусе кричали: «Помогите!» В салоне все было в крови. От удара все сидения сорвало с мест. Пассажиры валялись на полу, кто-то пытался встать, но не мог из-за навалившихся сверху людей. Некоторые были без сознания.

Тогда таксист выбил стекло. Через окно ему на руки подали двух маленьких детей. Малыши ревели, они были в ссадинах и царапинах.

К этому времени к месту аварии подъехала еще одна машина. Ее водитель – 20-летний Данил Юлдашев – выбил заклинившую дверь автобуса. Вдвоем с Данилом Максатбек на руках вынесли через проем раненую женщину. Потом еще одну.

Раненых приходилось класть прямо на землю. К моменту приезда машин «скорой помощи» и спасателей почти всех людей из автобуса вытащили очевидцы.

Через некоторое время приехали спасатели и стали вырезать специальным инструментом тех пассажиров, кого придавило железными стенками автобуса. А машины «скорой помощи» начали развозить пострадавших по больницам.

После приезда оперативных служб Максатбек уехал, чтобы не мешать специалистам выполнять свою работу.

Возбуждены два уголовных дела

По горячим следам в Интернете появилась версия, что авария произошла из-за того, что таксист подрезал автобус, в результате водитель был вынужден вывернуть в стену. Но в краевой полиции эти сообщения сразу же опровергли - авария произошла из-за технической неисправности автобуса.

- Версия о том, что к ДТП причастен водитель такси, следствием не рассматривается. Гражданин является очевидцем аварии, непосредственным лицом, которое видело обстоятельства происшествия. Кроме этого водитель данного транспортного средства, увидев ДТП, развернулся и один из первых оказывал помощь пострадавшим. - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в городской администрации, ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса. Эту информацию подтвердили и в следственном комитете.

- По предварительным данным, полученным при осмотре транспортного средства, причиной происшествия явилась техническая неисправность агрегатов и механизмов автобуса, - сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В качестве подозреваемого задержан 39-летний водитель автобуса. Но так как он сам серьезно пострадал в аварии и находится сейчас в реанимации, у дверей его палаты выставили круглосуточную охрану.

Еще одно уголовное дело возбудил следственный комитет - по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Одним из свидетелей по уголовному делу стал Максатбек Уулу Бекзат.

- Меня следователь расспрашивал про все подробности ДТП, - говорит он. – Я им все рассказал. Но, понимаете, до сих пор глаза закрою – эта жуткая картина перед глазами.