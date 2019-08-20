2019-08-20T14:14:49+03:00
Экономика

«Кризис будет через год-полтора»: Эксперты предрекли проблемы в российской экономике

Всему виной - проблемы в США и их торговая война с Китаем
Евгений БЕЛЯКОВ
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Работа сборочного цеха на "Тверском вагоностроительном заводе".Работа сборочного цеха на "Тверском вагоностроительном заводе".Фото: Иван ВИСЛОВ
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Россиянам приготовиться. Очередной кризис не за горами. Такой вывод сделали исследователи Высшей школы экономики. По их мнению, тучи сгущаются. Во-первых, внешний долг США составляет $22,5 трлн и продолжает расти. Бюджет у крупнейшей мировой экономики каждый год дефицитный. Во-вторых, накаляются отношения Америки и Китая. Торговая война двух мировых держав способна сильно затормозить экономический рост во всем мире. В-третьих, на фондовом рынке США непрерывный рост продолжается уже 10 с лишним лет. Когда-то он должен смениться падением.

- Если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира достигнет точки кипения, это мгновенно приведет к снижению мировых цен на сырьевые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта, - отмечается в обзоре Высшей школы экономики.

По мнению экспертов, еще один фактор - хронологический. Стандартный экономический цикл (от кризиса до кризиса) длится в мире 10 - 12 лет. Прошлая рецессия разразилась в 2008 - 2009 годах. Значит, до следующей осталось совсем чуть-чуть. Но предпосылок, что все это случится в ближайшие месяцы, вроде бы нет.

- Если мировая экономика войдет в рецессию или даже кризис, такой сценарий оценочно будет разыгран не раньше чем через год-полтора. Пока еще ситуация не выглядит критической, - говорится в исследовании Высшей школы экономики.

- За стандартный цикл мировая экономика развивается и накапливает шлаки, то есть факторы, которые связаны с неэффективностью, - говорит Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. - Прибыльность некоторых компаний в это время спрятана за экономическим ростом. Кризис нужен, чтобы сбросить этот мусор. Отправить такие фирмы в реструктуризацию. Чтобы спустя время они с подтянутым пузиком начали расти с более низкой точки, но с более крутым наклоном. Но в этот раз я большого кризиса не жду.

К слову, разговоры о скорой рецессии идут уже лет пять. Многие эксперты считают, что американская экономика - большой пузырь. Его раздувают уже десять лет за счет низких процентных ставок. И когда он лопнет, тогда и начнется очередной мировой кризис. Но когда это точно произойдет, не может предсказать ни один эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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