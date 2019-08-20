2019-08-20T16:49:50+03:00
Общество

В Чебоксарах к 550-летию города открыли новый корпус школы

С новосельем учеников и педагогов поздравил председатель кабинета министров Чувашской Республики Иван Моторин
Ирина СУХАНОВА
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Столица Чувашии отмечает 550-летний юбилей: мероприятия в честь основания Чебоксар стартовали в республике 17 августа и продлятся неделю. К памятной дате в городе приурочили еще одно радостное событие: 20 августа здесь торжественно открыли новый корпус средней школы №61. С новосельем преподавателей и учеников поздравил председатель кабинета министров Чувашской Республики Иван Моторин.

Школа №61 — одна из крупнейших в городе: в новом корпусе будут заниматься 500 учеников 8-11 классов. Раньше здесь размещалась вечерняя школа, здание которой пришло в упадок. Строители капитально отремонтировали его: провели перепланировку, заменили коммуникации, окна, заново отделали стены и фасад. В новом корпусе появились современные актовый и спортивный залы, просторная столовая, территорию вокруг школы благоустроили. На капремонт из республиканского и городского бюджета было выделено 88 млн рублей.

- Сегодня Чувашская Республика, как и все другие регионы России, реализует национальный проект «Образование», одной из главных задач которого является ликвидация второй смены в образовательных учреждениях. Надеюсь, что с вводом нового корпуса мы сможем разгрузить основное здание школы №61, - отметил и. о. главы республики Чувашия Иван Моторин. - На этом республика останавливаться не будет. В ближайшие годы в городе Чебоксары будет вводиться множество новых школ.

В этом учебном году в школе №61 появится новый профиль - «Инженерно-техническая школа». Проект реализуется совместно с Чебоксарским производственным объединением имени В.И. Чапаева, Чебоксарским электромеханическим колледжем, а также Чувашским госуниверситетом им. И.Н. Ульянова. Ученики последовательно, с 1 по 11 классы будут осваивать цифровые и инженерно-технические науки. Первый шаг к этому уже сделан: в 2019 году школа № 61 победила в федеральном конкурсе, получив грант на 6 млн рублей. Эт деньги были потрачены на покупку трех цифровых лабораторий. Планируется, что в 2019-2020 годах в школе появятся студия дизайна и лаборатории по направлениям «Прототипирование», «Сетевое и системное администрирование», «Роботехника» и «3D-моделирование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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