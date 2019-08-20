2019-08-20T18:27:09+03:00
Телевизор

На море - прибой, на сцене - Крутой

Зрителей ждут трансляции с конкурса молодых исполнителей "Новая волна"
Глеб ГУБАРЕВ
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Игорь Крутой отметит в Сочи 65-летие.Игорь Крутой отметит в Сочи 65-летие.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Конкурс, ведущий свою историю еще с советских времен, продолжает ежегодно собирать молодых артистов. Во времена СССР отбор ограничивался масштабами страны, а сейчас в Сочи, где конкурс прописан с 2015 года, приезжают отовсюду - в этом году, например, будут претенденты из Италии, Испании, США и Кубы.

Однако "Новая волна" - не только смотр молодежи, но и повод послушать признанных звезд, которые традиционно участвуют в гала-концерте, открывающем фестиваль. Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Дима Билан, Николай Басков, Сергей Лазарев, Валерия, Анна Нетребко, Юлианна Караулова - вот лишь часть артистов, готовых выйти на сцену в этот вечер. Увидеть шоу, которое будут вести Андрей Малахов и Лера Кудрявцева, телезрители смогут 24 августа (Россия 1, 21.00)

А на следующий день в рамках фестиваля состоится еще одно знаковое событие - юбилей одного из основателей и вдохновителей конкурса Игоря Крутого. Поздравить композитора, отметившего 29 июля 65-летие, придут Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Александр Серов, Игорь Николаев, Валерий Леонтьев, Жасмин и множество других знаменитостей. Юбилей народного артиста России также можно будет увидеть в телеэфире. Начало трансляции - 25 августа в 21.00 на канале "Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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