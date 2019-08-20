В Подмосковье воздушный шар с туристами повис на столбе

В Подмосковном Дмитрове воздушный шар с туристами повис на столбе линии электропередач из-за сильных порывов ветра. Пресс-служба регионального главка сообщает, что в результате инцидента пострадал пилот.

Известно, что в воздушном шаре находилось семь человек: шесть экскурсантов и пилот.

- При приземлении пассажиры из шара выпрыгнули, пострадал пилот, травма ноги, - подтвердили в МЧС.

В Подмосковье воздушный шар с туристами повис на столбеФото: предоставлено очевидцем

Сообщается, что среди пассажиров была еще несовершеннолетняя девочка в сопровождении мамы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе прошлого года на Украине пять человек на воздушном шаре застряли в деревьях. В момент ЧП в корзине помимо трех взрослых находились двое детей. Воздушный шар зацепился за ветки дерева, в результате чего летательный аппарат застрял в них и едва не загорелся. В результате инцидента никто не пострадал.