2019-08-20T20:54:31+03:00
Общество

В Подмосковье воздушный шар с туристами повис на столбе

В МЧС сообщили, что в результате инцидента пострадал пилот [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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При приземлении пассажиры из шара выпрыгнулиПри приземлении пассажиры из шара выпрыгнулиФото: Предоставлено очевидцем
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В Подмосковном Дмитрове воздушный шар с туристами повис на столбе линии электропередач из-за сильных порывов ветра. Пресс-служба регионального главка сообщает, что в результате инцидента пострадал пилот.

Известно, что в воздушном шаре находилось семь человек: шесть экскурсантов и пилот.

- При приземлении пассажиры из шара выпрыгнули, пострадал пилот, травма ноги, - подтвердили в МЧС.

В Подмосковье воздушный шар с туристами повис на столбе Фото: предоставлено очевидцем

В Подмосковье воздушный шар с туристами повис на столбеФото: предоставлено очевидцем

Сообщается, что среди пассажиров была еще несовершеннолетняя девочка в сопровождении мамы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе прошлого года на Украине пять человек на воздушном шаре застряли в деревьях. В момент ЧП в корзине помимо трех взрослых находились двое детей. Воздушный шар зацепился за ветки дерева, в результате чего летательный аппарат застрял в них и едва не загорелся. В результате инцидента никто не пострадал.

В Подмосковье воздушный шар при приземлении застрял на столбе ЛЭП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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