2018-08-06T16:51:55+03:00
Политика

На Украине пять человек на воздушном шаре застряли в деревьях

В момент ЧП в корзине помимо трех взрослых находились двое детей [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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На Украине пять человек на воздушном шаре застряли в деревьяхНа Украине пять человек на воздушном шаре застряли в деревьяхФото: кадр с видео
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В украинском городе Знаменка воздушный шар, на котором совершить прогулку пять человек, зацепился за ветки дерева, в результате чего летательный аппарат застрял в них и едва не загорелся. Стоит отметить, что в тот момент в корзине помимо трех взрослых находились двое детей.

В итоге свидетелям ЧП пришлось вызывать службу спасения. Как уточнили в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Кировоградской области, прибывшие на место происшествия спасатели спустили всех оказавшихся в западне граждан на землю при помощи автолестницы.

«Бойцы 18-й государственной пожарно-спасательной части города Знаменки с помощью автолестницы сняли пять человек (трое взрослых и двое детей) с дерева», - говорится в сообщении областного управления ГСЧС.

Также там подчеркивается, что в медицинской помощи спасенные люди не нуждались: в результате инцидента никто из них не пострадал.

На Украине пять человек на воздушном шаре застряли в деревьях.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в августе «крушение» воздушного шара с влюбленными напугало жителей российского Санкт-Петербурга. Между тем пилот уверяет, что все проходило в штатном режиме.

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