Штандартенциркуль находится в отделе рейхканцелярских товаров

- Говорю, что не пью, все пытаются напоить! Говорю, что на диете, все пытаются накормить! Говорю, что нет денег. То ли тихо говорю, то ли хреново слышат.

* * *

- Почему, когда вы улыбаетесь, у вас один глаз веселый, а другой - грустный?

- Веселый - это искусственный...

* * *

- Петрович, пить будешь?

- Ну, Ваня, ты некрофил!

- Чего?!

- Мертвого уговоришь!

* * *

У меня больше доверия вызывают американские блокбастеры, чем русские фильмы о людях, которые ходят по квартире не снимая обуви.

* * *

- Вась, тебя когда-нибудь сбивала машина?

- Да отдам я тебе долг, честное слово, отдам!

* * *

Родительское собрание. Директор:

- Я должен с вами побеседовать об аморальном поведении вашего сына на переменах. Он только и делает, что бегает за девочками!

- Подумаешь, все нормальные парни в его возрасте бегают за девчонками!

- С бензопилой?!

* * *

Вечером 24 февраля в баре.

- Всем виски за мой счет!

- Откуда у тебя столько денег?

- Я продал все подаренные носки!

* * *

- Может, ко мне? Кино посмотрим?

- Хорошая идея. У меня как раз давно кино не было.

* * *

Немец (самодовольно):

- Я фечером, перед сном, выпифаю три банки пиффа!

Русский, хватаясь за голову:

- Ой, ё-моё! Это ж 9 литров!

* * *

- Алло, дорогой, я не успела накраситься, зайди по пути в винный.