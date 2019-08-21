Штандартенциркуль находится в отделе рейхканцелярских товаров
- Говорю, что не пью, все пытаются напоить! Говорю, что на диете, все пытаются накормить! Говорю, что нет денег. То ли тихо говорю, то ли хреново слышат.
* * *
- Почему, когда вы улыбаетесь, у вас один глаз веселый, а другой - грустный?
- Веселый - это искусственный...
* * *
- Петрович, пить будешь?
- Ну, Ваня, ты некрофил!
- Чего?!
- Мертвого уговоришь!
* * *
У меня больше доверия вызывают американские блокбастеры, чем русские фильмы о людях, которые ходят по квартире не снимая обуви.
* * *
- Вась, тебя когда-нибудь сбивала машина?
- Да отдам я тебе долг, честное слово, отдам!
* * *
Родительское собрание. Директор:
- Я должен с вами побеседовать об аморальном поведении вашего сына на переменах. Он только и делает, что бегает за девочками!
- Подумаешь, все нормальные парни в его возрасте бегают за девчонками!
- С бензопилой?!
* * *
Вечером 24 февраля в баре.
- Всем виски за мой счет!
- Откуда у тебя столько денег?
- Я продал все подаренные носки!
* * *
- Может, ко мне? Кино посмотрим?
- Хорошая идея. У меня как раз давно кино не было.
* * *
Немец (самодовольно):
- Я фечером, перед сном, выпифаю три банки пиффа!
Русский, хватаясь за голову:
- Ой, ё-моё! Это ж 9 литров!
* * *
- Алло, дорогой, я не успела накраситься, зайди по пути в винный.
ИСТОЧНИК KP.RU