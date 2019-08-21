Автосалоны переписали ценники

Пока люди в отпусках и на рынке затишье, в автосалонах продолжают переписывать ценники. Знаете, сколько сейчас стоит самый дешевый новый автомобиль в российских автосалонах? Без малого 450 тысяч рублей - вот рекомендованная розничная цена белой «Лады Гранта» самой простой комплектации (см. «Кошелек»). «Лады» есть и за миллион, но для них это пока потолок, а для небедных иномарок - стартовая позиция.

Немцы пошли в отрыв

Летним безрыбьем (а люди сейчас в автосалоны заходят все меньше) воспользовались для повышения цены представительства немецких марок. BMW изменил стоимость сразу у полутора десятков своих моделей, удорожание по некоторым доходило до полумиллиона. Volkswagen - у пикапа Amarok и некоторых комплектаций фургончика Caddy. У Mercedes-Benz существенно подорожало спорткупе AMG GT, но это и так заоблачные цены.

У французского Citroen чуть подросли цены седана C4. У коссовера Hyundai Tucson тоже подросла стоиммость. Заметнее всего оказалось подорожание Renault. Их Logan, когда-то очень дешевый и потому практичный, стоит от 577 тысяч, но это так называемая промоцена, потому что более-менее хорошо оснащенные версии стоят от 700 тысяч. А широко разрекламированная новинка Arkana 1 августа прыгнула за миллион, и привлекательного ценника с цифрами 999 000 больше нет. В общем, происходит то, о чем предупреждали эксперты: из-за поднявшегося НДС постепенно выросли цены, и продавцы машин переложили повышение на плечи покупателей.

Кошелек.

Триллион за иномарки

За полгода в России было продано почти 600 тысяч новых легковых иномарок, и на эти радости россияне потратили примерно 1,06 триллиона рублей - такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Этот триллион - 90% от всей емкости российского рынка в деньгах. Чемпион по сборам - KIA, на машины корейской марки за полгода потрачено почти 150 млрд рублей. На втором месте - японская Toyota (119 млрд), «бронза» - у Hyundai (107 млрд рублей).

Вот и судите сами, кто выиграл в битве за содержимое кошельков наших соотечественников. Точнее, за их кредиты. Это две корейские марки. Их самые популярные модели - Rio и Creta. Первый стоит с хорошим оснащением 800 - 900 тысяч. Новую Creta дешевле 950 тысяч купить не надейтесь, миллион двести - цена хорошо укомплектованной машины.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У продавцов снова затишье

Продажи легковых машин в России в июле снизились на 2,4% - до 140 тысяч машин. По итогам семи месяцев 2019 года россияне купили около 970 тысяч новых автомобилей, и это меньше, чем за семь прошлогодних месяцев. Таковы данные Ассоциации европейского бизнеса. И ее эксперты, кстати, не ждут, что к концу года рынок разморозится. То есть прошлогодний небольшой всплеск продаж стал временным.

Лидерство теперь прочно удерживает АвтоВАЗ - «Лады» продаются лучше всего. Причем у моделей отечественной марки два первых места - побеждают Granta и Vesta. Далее следуют KIA, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Skoda, ГАЗ («Газели» считаются легкими коммерческими автомобилями), Nissan и Mercedes-Benz.