Фотоохотники: Видишь суслика? А он ест!

И вот каким трофеем поделилась Татьяна Оюн из Новосибирска:

«Говоря о суслике, мы представляем любопытное, но пугливое существо. Однако, отдыхая на соленом озере Дус-Холь в Туве, мы встретили еще не ручного, но прикормленного людьми зверька. Каждое утро он прибегал к жилому корпусу, где отдыхающие оставляли ему семечки, и начиналась фотосессия. В благодарность за угощение нам позволялось снимать «модель» довольно близко. Единственное ограничение - руками не трогать».

Друзья! Если у вас тоже есть интересное фото зверей и птиц, да еще с рассказом - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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