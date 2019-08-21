2019-08-20T16:35:58+03:00
Дом. Семья

Фотоохотники: Видишь суслика? А он ест!

Читатели продолжают присылать снимки дикой природы
Евгений САЗОНОВ
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Фото: twitter.comФото: twitter.com
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И вот каким трофеем поделилась Татьяна Оюн из Новосибирска:

«Говоря о суслике, мы представляем любопытное, но пугливое существо. Однако, отдыхая на соленом озере Дус-Холь в Туве, мы встретили еще не ручного, но прикормленного людьми зверька. Каждое утро он прибегал к жилому корпусу, где отдыхающие оставляли ему семечки, и начиналась фотосессия. В благодарность за угощение нам позволялось снимать «модель» довольно близко. Единственное ограничение - руками не трогать».

Друзья! Если у вас тоже есть интересное фото зверей и птиц, да еще с рассказом - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

«КП» выпустила собрание сочинений Василия Пескова. Трогательные очерки о природе и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно на shop.kp.ru и в фирменном магазине "КП" по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23 стр. 1

12+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.

ИСТОЧНИК KP.RU

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