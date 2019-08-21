«Только не полиция!» Почему в центре реабилитации, где отравили животных, не хотят расследования

Пару дней назад в соцсетях появилась информация о том, что ночью кто-то тайно пробрался на территорию центра реабилитации животных «Феникс», где содержатся раненые дикие звери, и отравил несколько чернобурых лис. Еще нескольких животных выпустили из клеток.

«Сами они не могли открыть три замка! Охранник ничего не слышал, собаки не лаяли. Значит, кто-то из своих, сотрудников базы, где мы сейчас обитаем. На очереди скорее всего волки и еноты. Мы не можем рисковать и ждать, пока полиция найдёт преступника», — поделилась на своей страничке в Facebook волонтер центра Наталия Судец.

Эту информацию разнесли местные сообщества в соцсети «Вконтаткте», а некоторые паблики уже от себя добавили таких жутких подробностей, что органы правопорядка не смогли остаться в стороне: по факту публикации в соцсетях начата проверка МВД. Однако в самом цетре «Феникс» говорят, что лучше разобраться самим, чем привлекать полицию.

— Наш центр арендует земельный участок уже три года, и собственникам земли может не понравиться, что полиция приедет и начнет тут свои следственые действия, — рассказал «Комсомолке» муж Вероники Матюшевой Сергей. Пока жена в больнице, он заведует всеми делами в центре. — Тогда нас вместе со всеми животными просто выставят на улицу.

— Да и вообще, информация о массовом отравлении животных — ложь. На самом деле у нас умер один лисенок, но однозначно сказать, что это именно отравление мы не можем, это только экспертиза подтвердит. Еще четыре чернобурых лисенка кто-то выпустил из клетки, сейчас мы их ищем по лесу.

Центр реабилитации «Феникс» в Калуге существует уже 20 лет. Телефон руководителя есть у всех спасателей, ведь именно сюда привозят диких животных со всей области, когда они попадают в беду: кто-то угодил под машину, кого-то подстрелили, здесь же подрастают малыши, рано осиротевшие по вине браконьеров.

Здесь животные получают медицинскую помощь, проходят реабилитацию, и, если это возможно, возвращаются в естественную среду обитания. Если это не возможно, то такие звери пополняют коллекции зоопарков или же остаются в центре до самой смерти.

Сейчас в «Фениксе» находится медведь, четыре волка, семь енотов, два орла, аисты, беркуты, ворон и еще несколько хищных птиц. Сотрудники центра признаются, что не все жители Калужской области поддерживают их деятельность, а после раздутого в соцсетях и СМИ скандала с «массовым отравлением», некоторым из волонтеров даже пришлось закрыть свои страницы.