2019-08-21T14:19:22+03:00
Дом. Семья

«Только не полиция!» Почему в центре реабилитации, где отравили животных, не хотят расследования

Сотрудники центра «Феникс» в Калуге уверяют, что информацию о массовом отравлении животных сильно преувеличили местные журналисты, и теперь над питомцами нависла реальная угроза
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
«Феликс» - последняя надежда раненых зверей. Фото: Наталия Судец/facebook.com«Феликс» - последняя надежда раненых зверей. Фото: Наталия Судец/facebook.com
Изменить размер текста:

Пару дней назад в соцсетях появилась информация о том, что ночью кто-то тайно пробрался на территорию центра реабилитации животных «Феникс», где содержатся раненые дикие звери, и отравил несколько чернобурых лис. Еще нескольких животных выпустили из клеток.

«Сами они не могли открыть три замка! Охранник ничего не слышал, собаки не лаяли. Значит, кто-то из своих, сотрудников базы, где мы сейчас обитаем. На очереди скорее всего волки и еноты. Мы не можем рисковать и ждать, пока полиция найдёт преступника», — поделилась на своей страничке в Facebook волонтер центра Наталия Судец.

Эту информацию разнесли местные сообщества в соцсети «Вконтаткте», а некоторые паблики уже от себя добавили таких жутких подробностей, что органы правопорядка не смогли остаться в стороне: по факту публикации в соцсетях начата проверка МВД. Однако в самом цетре «Феникс» говорят, что лучше разобраться самим, чем привлекать полицию.

— Наш центр арендует земельный участок уже три года, и собственникам земли может не понравиться, что полиция приедет и начнет тут свои следственые действия, — рассказал «Комсомолке» муж Вероники Матюшевой Сергей. Пока жена в больнице, он заведует всеми делами в центре. — Тогда нас вместе со всеми животными просто выставят на улицу.

— Да и вообще, информация о массовом отравлении животных — ложь. На самом деле у нас умер один лисенок, но однозначно сказать, что это именно отравление мы не можем, это только экспертиза подтвердит. Еще четыре чернобурых лисенка кто-то выпустил из клетки, сейчас мы их ищем по лесу.

Центр реабилитации «Феникс» в Калуге существует уже 20 лет. Телефон руководителя есть у всех спасателей, ведь именно сюда привозят диких животных со всей области, когда они попадают в беду: кто-то угодил под машину, кого-то подстрелили, здесь же подрастают малыши, рано осиротевшие по вине браконьеров.

Здесь животные получают медицинскую помощь, проходят реабилитацию, и, если это возможно, возвращаются в естественную среду обитания. Если это не возможно, то такие звери пополняют коллекции зоопарков или же остаются в центре до самой смерти.

Сейчас в «Фениксе» находится медведь, четыре волка, семь енотов, два орла, аисты, беркуты, ворон и еще несколько хищных птиц. Сотрудники центра признаются, что не все жители Калужской области поддерживают их деятельность, а после раздутого в соцсетях и СМИ скандала с «массовым отравлением», некоторым из волонтеров даже пришлось закрыть свои страницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МИД России: Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в G7
Для российских спецслужб создают новый компактный пистолет
«Торнадо-С» получила электронный паспорт
Машина врезалась в пост ДПС в Подмосковье: трое пострадали
Космический электромобиль Илона Маска совершил первый оборот вокруг Солнца
Власти США отказали в визе девушке Бориса Джонсона
Российские женщины мечтают о путешествиях и деньгах
В Британии новорожденная девочка умерла из-за молока матери
«Идем правее, на солнце» — футболки с фразой бортпроводника А-321 поступили в продажу
Глава МИД Германии считает важным диалог с Россией
Трамп и Макрон обсудят ситуацию на Украине во время сессии G7
Из-за турбулентности травмы получили 35 пассажиров самолета Маврикий-Мадрид
Продукцию, состав которой не соответствует указанному на упаковке, предложили конфискововать
Популярным турецким курортам угрожают лесные пожары
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции