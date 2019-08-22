2019-08-22T22:46:42+03:00
Общество

Бизнесвумен из «лондонского списка» омбудсмена Титова, которая 12 лет провела в бегах, наконец-то вернулась на Родину

Все эти годы Юлия Макурина числилась в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере
Дина КАРПИЦКАЯ
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Юлия Макурина и общественный представитель бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади. Фото предоставлено пресс-службой бизнес-омбудсменаЮлия Макурина и общественный представитель бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади. Фото предоставлено пресс-службой бизнес-омбудсмена
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12 лет провела в бегах Юлия Макурина. Все эти годы она скрывалась на Украине. Сегодня она смогла вернуться на Родину. Ее встретили «Три сестры» (пограничный пункт трех стран — России, Украины и Белоруссии).

- Я очень рада, что вернулась домой. Все эти годы мечтала об этом, - рассказала «КП» Юлия, - Было очень страшно переходить границу. Боялась, вдруг арестуют. Но внутри была какая-то уверенность, что все будет хорошо.

На момент побега Юле было 27 лет. На Украине она дважды стала мамой, и возвращалась домой со всей семьей — мужем и детьми.

- Сейчас мы еще в дороге, до Москвы далеко.

- Вы столько лет там прожили. Неужели не хотелось уже там остаться?

- В гостях хорошо, а дома лучше. Я, как ступила на родную землю, сразу почувствовала облегчение какое-то.

- Как вам жилось на Украине?

- Нормально. Но там никто не знал, почему я здесь и что произошло. Мы просто жили, никакого бизнеса я там не организовала.

- А здесь у вас что-нибудь осталось?

- Я не знаю.

История, легшая в основу уголовного дела, произошла 15 лет назад. Следствие утверждало, что в 2004 году Юлия Макурина (на тот момент гендиректор ООО «Афина») и ее соучастники завладели контрольным пакетом акций ОАО «НИИЭМИ» (одного из постсоветских научно-исследовательских институтов со своим комплексом зданий неподалеку от Третьего транспортного кольца Москвы), подделав документы. Якобы они подменили текст договора так, что количество проданных акций значительно увеличилось.

По заявлению гендиректора «НИИЭМИ» было заведено уголовное дело о «мошенничестве в особо крупном размере». В 2008 году Хамовнический суд Москвы вынес по нему обвинительный приговор 5 фигурантам — по 7 и 8 лет тюрьмы.

Сама Макурина на тот момент была уже не в России.

- Обвинительное заключение вручили мне, как представителю Юли еще в 2007 году, - рассказал «КП» адвокат Сергей Сухарев. - Но еще до этого она выехала на Украину. Все эти годы Юлия Макурина числилась в федеральном розыске.

Параллельно шел процесс в арбитражном суде. И суд полностью удовлетворил исковые требования ООО «Афина» по поводу права собственности на акции.

Год назад из Украины Макурина передала обращение в Аппарат бизнес-омбудсмена. Юристы проверили все данные и обратились в Генпрокуратуру. После в СК. Юлию убрали из федерального розыска. И вот она смогла вернуться.

- Но уголовное дело так и висит, - продолжает адвокат, - Сейчас оно приостановлено, но она вернулась и его возобновят. Правда за эти годы многое изменилось. Во-первых, следственной экспертизой уже установлено, что никакой подделки документов не было. Имущественных споров тоже нет. А следствием не предоставлено доказательств относительно вступления Макуриной в преступный сговор с другими фигурантами уголовного дела.

- Сегодня мы вместе с коллегами из Следственного комитета встретили Юлию, ее мужа и двух детей на границе Украины и России в Брянской области, - комментирует общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади, - Это беспрецедентный случай, что человек, бывший в розыске, не арестован на границе. Сегодня Макурина отдохнёт, а завтра вместе с адвокатом явится к следователю и приступит к защите своих прав в рамках действующего законодательства

На вопрос, будет ли Юля заниматься бизнесом в России, она не нашла что ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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