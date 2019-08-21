Загитова и Медведева устроили битву в спортзале: Алина практикует бокс, а Женя - прыжки

7 и 8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Там будут представлены вообще все спортсмены национальной команды, которые покажут, как готовы к новому сезону и какие программы они заготовили для соревнований. Все ждут, в каком облике предстанут Алина Загитова и Евгения Медведева.

На днях Медведева выложила из Канады небольшой видеоролик с одной из своих тренировок в спортзале. На коротком видео - обычное для спортсменов упражнение, прыжок на поверхность с места. Длина видео - всего три секунды, но фанаты Медведевой были в восторге. Видно ведь, что их любимица готовится к покорению новых вершин в грядущем году. И, видимо, прыжки в новом сезоне будут еще круче.

Евгения Медведева в спортзале.

Ну а затем свое слово сказала Алина Загитова. Она сейчас уже в Москве и на своей базе в "Хрустальном" тоже проводит финальные тренировки перед контрольными прокатами, которые откроют новый сезон.

Алина в "сториз" своего Инстаграма выложила сразу несколько моментов тренировок. Загитова показала, какие упражнения и по сколько делает во время своей подготовки.

Тренировка Алины Загитовой перед сезоном.

Однако же всех покорил финальный кадр, на котором Алина в боксерских перчатках наносит эффектный удар по боксерской груше. Поклонники Загитовой были невероятно довольны таким небольшим отчетом фигуристки.

Ну а вечером 21 августа Загитова показала еще один кадр. На двух фотографиях фигуристка делает растяжку, сев в идеальный шпагат.

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Остается теперь подождать пару недель - Загитова и Медведева покажутся на льду малой спортивной арены "Лужников". Они, как и все фигуристы сборной России, представят 7 и 8 сентября свои короткие и произвольные программы на новый сезон. Болельщики уже сметают билеты на оба дня.