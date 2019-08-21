2019-08-21T22:13:37+03:00
Спорт

Роман Зобнин: "Оказалось, что с нами в гостинице живет Зе Луиш"

Полузащитник "Спартака" перед игрой против португальской "Браги" поделился ожиданиями от игры Лиги Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин готов к игре против "Браги".Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин готов к игре против "Браги".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты московского "Спартака" в четверг, 22 августа, сыграют первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Команда Олега Кононова начнет битву за групповой этап турнира в гостях против "Браги". Один из лидеров "Спартака" Роман Зобнин на предыгровой пресс-конференции поведал о том, что ждет от встречи и об интересной детали.

Как оказалось, бывший одноклубник "красно-белых" Зе Луиш живет вместе с москвичами в одной гостинице. Он недавно перешел в португальский "Порту" и, видимо, еще не нашел себе постоянного жилья.

- «Спартак» поселился в Порту. Уже успели встретиться с Зе Луишем, который недавно перебрался как раз в этот город? — спросили Зобнина журналисты.

- Оказалось, что Зе живет с нами в одной гостинице. Думали, что увидим его днем, но утром он уехал на тренировку и... не вернулся. Может, вечером получится увидеться, потому что я и команда по Зе соскучились. Думаю, он по нам тоже.

- Дерби с ЦСКА получилось очень эмоциональным. Как настраиваться на следующего соперника после подобных матчей?

- Мы с начала августа играем в таком жестком графике и уже адаптировались. Что касается эмоций, то будет непросто, но постараемся найти в себе дополнительные силы. К тому же каждая новая победа добавляет оптимизма. Чем больше выигрываем, тем лучше себя чувствуем. В том числе физически.

Матч Брага - Спартак пройдет 22 августа в Португалии и начнется в 21:45 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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