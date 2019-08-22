Реставрация в Москве: Возвращение Георгия Победоносца и волшебного фонаря

НАШЛИ 15 ТЫСЯЧ АРТЕФАКТОВ

- Алексей Александрович, в Москве постоянно идут археологические раскопки, особенно при реконструкции улиц. Часто ли бывают какие-то исторические находки?

- В проектах благоустройства или реконструкции улиц всегда отдельно прописаны рекомендации археологов. Мы знаем, на какой глубине залегает культурный слой, что находилось на конкретном участке 100 или 700 лет назад. Поэтому проводим или полномасштабные раскопки, или наблюдение за строительством, или просто сохраняем культурный слой.

Конечно, не бывает без сюрпризов. Если вдруг в Бутове, Медведкове или в другом районе за пределами Камер-Коллежского вала найдены археологические ценности, наши специалисты выезжают на место и делают все, чтобы находки не пострадали. За последние годы в столице нашли порядка 35 тысяч артефактов. Из них почти 15 тысяч - во время программы благоустройства «Моя улица». Некоторые из них становятся экспозициями под открытым небом. Многие выставлены в музеях (см. «Иди и смотри»).

Алексей Емельянов показывает очередные находки: литейные формы. Фото: Агентство городских новостей «Москва»

- Во многих столичных зданиях-памятниках сегодня находятся банки, частные фирмы, посольства, разные компании. За ними следят только городские власти? Или арендаторы и собственники тоже вкладываются в реставрацию?

- В городе последние четыре года реставрируется порядка 200 объектов культурного наследия. Примерно половина из них восстановлена на деньги частных инвесторов и собственников. Такого раньше не было никогда. В прежние времена 60 процентов расходов брала на себя Москва и 40 процентов - федеральный бюджет. Сегодня частному бизнесу выгодно вкладываться в реставрацию. В центре новых строек уже почти нет, поэтому инвесторы приводят в порядок свое имущество. При этом обновленные здания находятся на благоустроенных улицах. Теперь стало приятнее гулять по городу, отдыхать в кафе и ресторанах на первых этажах красивых особняков. Туристы тратят деньги, коммерсанты получают прибыль.

В ОСОБНЯК МЕЛЬНИКОВА ВЛОЖАТСЯ ЧАСТНИКИ

- Один из памятников - особняк Мельникова в Волковом переулке - в довольно плачевном состоянии. Что с ним будет?

- Особняк в стиле модерн в Волковом переулке, 15, принадлежал почетному гражданину и купцу Мельникову. У здания непростая судьба. В нем был туберкулезный диспансер. Нужно было придумать такую технологию обработки камня и дерева, чтобы дом можно было использовать без вреда для здоровья. После закрытия диспансера здание горело, из него украли некоторые старинные предметы интерьера. Сейчас у дома новый владелец, который хочет его отреставрировать, воссоздать утраченные детали, в том числе знаменитый деревянный фонарь. Надеемся, все закончат через 3 - 4 года. Вообще за ущерб и утрату памятников нарушителям грозят серьезные меры, вплоть до уголовной ответственности и изъятия объекта из собственности.

- Что еще отреставрируют в ближайшие годы?

- На Политехническом музее уже открыли обновленные фасады с восстановленным барельефом Георгия Победоносца и живописными панно. В течение двух лет реставрация полностью завершится. В следующем году отреставрируем особняк Всеволожских на Остоженке, 49. Для Москвы это уникальный деревянный домик XVIII века. Еще в одном небольшом деревянном доме в Елоховском проезде, 5, уцелевшем в пожаре войны 1812 года, реставрация завершена на 90 процентов. Шедевр мирового конструктивизма Дом Наркомфина на Новинском бульваре увидим после реставрации уже осенью.

ИДИ И СМОТРИ

Самые интересные находки в столице

1. Крупнейший за всю историю современной Москвы клад из 95 429 русских и 335 западноевропейских монет времен от Ивана IV до Михаила Федоровича, то есть первого в династии Романовых. Найден в 1996 - 1997 годах во время установки атриума на здании Старого Гостиного Двора.

2. Клад с серебряными монетами XV - XVI веков и берестяная грамота XV века. Найдены в 2017 году во время строительства парка «Зарядье».

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

3. Предметы быта москвичей с основания столицы в XII веке до XIX - начала XX века. Найдены в 1993 году во время масштабных раскопок на Манежной площади.

4. Открытые экспозиции на месте раскопок - подземный музей на Манежной площади, стена Белого города на Хохловской площади, Китайгородская стена в Зарядье, мостовая XIX века на Пушечной улице.

5. Остатки Мытищинского водопровода и кремневый резец эпохи неолита. Между этими двумя находками расстояние более шести тысяч лет во времени и всего три дома по улице. Фрагмент концевого скребка, найденный на Покровском бульваре, - ему девять тысяч лет. Найдены во время благоустройства «Моя улица» с 2016 по 2017 год.

Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Где выставлены

- в Музее истории Москвы (Зубовский б-р, д. 2, ст. м. «Парк культуры»), цена билета на все выставки - 450 руб. (полный), 225 руб. (льготный). Подробнее на сайте музея - mosmuseum.ru;

- в Государственном историческом музее (Красная пл., д. 1, ст. м. «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный Ряд»), цена билета на экспозицию главного здания - 1100 руб. (с аудиогидом «Обзорная экскурсия»), 700 руб. (обычный). Подробнее на сайте музея - shm.ru;

- в Музее археологии Москвы (Манежная пл., д. 1А, ст. м. «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции»), цена билета - 300 руб. (полный), 150 руб. (льготный). Подробнее на сайте музея - mosmuseum.ru/association/archeology/.

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