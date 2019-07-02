2019-07-02T13:31:43+03:00
Общество

Археолог нашел в подвале московского дома золото на 1,5 миллиона рублей, которое спрятали от революции

Более 60 золотых монет хранились в подвале одного из домов в Костяном переулке
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments2
Обнаруженные монеты датируют рубежом XIX и XX веков.Обнаруженные монеты датируют рубежом XIX и XX веков.
Изменить размер текста:

Московские археологи нашли в Костянском переулке клад золотых монет времен правления Императора Николая Второго. Золотые номиналом 5 и 10 рублей были спрятаны до или после революции 1917 года. Кто-то сложил монеты в жестяную коробку от монпансье, и закопал ее в подвале дома. Клад ждал своего хозяина более 100 лет. Им стал удачливый археолог 21-го века.

"Сколько монет точно, сказать пока сложно, скорее всего, порядка 60 штук. Также виден номинал - 5 и 10 рублей. Деньги датируют рубежом 19 и 20 веков. Вероятно, хозяин спрятал их в подвале во времена революции или гражданской войны. Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет. Его стоимость предварительно оценивается порядка миллиона рублей", - прокомментировал находку глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Почему сложно сказать сколько именно монет?

Монеты оказались "спекшиеся": возможно, дом, который стоял на этом месте в 20 веке сильно горел и монеты прикипели друг к другу. Разбирать их археологи не стали, а сразу вызвали полицию, которая опечатала находку. После описи и экспертизы монеты вернут археологам и клад попадет в музей.

- Революционный клад. В такие обычно входило оружие или монеты из червонцев, которые откладывали горожане во время экономического кризиса Первой Мировой войны. После Октябрьской революции 1917 года многие пытались скрыть свои накопления, но не всем в итоге они пригодились, - пояснил заместитель руководителя Департамента культурного наследия, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

По предварительной оценке золотые монеты не представляют большой исторической ценности: среди них нет юбилейных или редких. Такую имперскую "ходячку" можно сегодня купить в интернете в большом количестве. Если средства позволяют.

- Клад не имеет большой исторической ценности, но сам по себе дорогой. Золотые монеты Николая Второго номиналом 5 рублей сегодня продают по 13-25 тысяч рублей, а червонцы торгуют по 25-30 тысяч. Если есть первые года правления последнего царя, то цена будет значительно больше. Рыночная цена такого клада зависит также и от состояния монет. В среднем, стоимость такого числа золотых времен Николая Второго может доходить до 1,5 миллионов рублей, - подсчитал руководитель "Кладоискательской конторы Владимир Порываев" Владимир Порываев.

Археологи решили продолжить работы в Костянском переулке. Им в этом году везет: ранее во время раскопок на берегу реки Яузы в районе Серебрянической набережной нашли металлический значок дворника конца XIX века и уникальную старинную столовую посуду: стеклянный стакан и оловянную тарелку европейского производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Роскачество проверило цельнозерновой хлеб: какой самый полезный
Самый любимый хлеб всех худеющих и придерживающихся ЗОЖ - мультизерновой с добавлением овсяной муки, отрубей, семян льна, тыквы, подсолнечника, орехов и так далее. Правда ли, что он более полезен, чем обычный, выясняли эксперты [5 мифов]
Эксперт: реальных уклонистов от армии в России не больше тысячи человек
Глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих президентского совета по правам человека Сергей Кривенко прокомментировал «КП» информацию о том, что уклонистов от срочной службы среди нас с каждым годом все меньше
Новости 24