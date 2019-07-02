Археолог нашел в подвале московского дома золото на 1,5 миллиона рублей, которое спрятали от революции

Московские археологи нашли в Костянском переулке клад золотых монет времен правления Императора Николая Второго. Золотые номиналом 5 и 10 рублей были спрятаны до или после революции 1917 года. Кто-то сложил монеты в жестяную коробку от монпансье, и закопал ее в подвале дома. Клад ждал своего хозяина более 100 лет. Им стал удачливый археолог 21-го века.

"Сколько монет точно, сказать пока сложно, скорее всего, порядка 60 штук. Также виден номинал - 5 и 10 рублей. Деньги датируют рубежом 19 и 20 веков. Вероятно, хозяин спрятал их в подвале во времена революции или гражданской войны. Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет. Его стоимость предварительно оценивается порядка миллиона рублей", - прокомментировал находку глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Почему сложно сказать сколько именно монет?

Монеты оказались "спекшиеся": возможно, дом, который стоял на этом месте в 20 веке сильно горел и монеты прикипели друг к другу. Разбирать их археологи не стали, а сразу вызвали полицию, которая опечатала находку. После описи и экспертизы монеты вернут археологам и клад попадет в музей.

- Революционный клад. В такие обычно входило оружие или монеты из червонцев, которые откладывали горожане во время экономического кризиса Первой Мировой войны. После Октябрьской революции 1917 года многие пытались скрыть свои накопления, но не всем в итоге они пригодились, - пояснил заместитель руководителя Департамента культурного наследия, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

По предварительной оценке золотые монеты не представляют большой исторической ценности: среди них нет юбилейных или редких. Такую имперскую "ходячку" можно сегодня купить в интернете в большом количестве. Если средства позволяют.

- Клад не имеет большой исторической ценности, но сам по себе дорогой. Золотые монеты Николая Второго номиналом 5 рублей сегодня продают по 13-25 тысяч рублей, а червонцы торгуют по 25-30 тысяч. Если есть первые года правления последнего царя, то цена будет значительно больше. Рыночная цена такого клада зависит также и от состояния монет. В среднем, стоимость такого числа золотых времен Николая Второго может доходить до 1,5 миллионов рублей, - подсчитал руководитель "Кладоискательской конторы Владимир Порываев" Владимир Порываев.

Археологи решили продолжить работы в Костянском переулке. Им в этом году везет: ранее во время раскопок на берегу реки Яузы в районе Серебрянической набережной нашли металлический значок дворника конца XIX века и уникальную старинную столовую посуду: стеклянный стакан и оловянную тарелку европейского производства.