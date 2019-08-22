2019-08-22T13:53:03+03:00
Общество

Вагончик тронется, селфи останется: Девушка устроила сексуальную фотосессию в переполненном вагоне

Мужчинам понравилось. А женщины набросились на брюнетку в Twitter … из-за бактерий
Юлия САЛЬНИКОВА
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Девушку быстро нашли в соцсетях по снимкам, сделанным в вагоне метро.Девушку быстро нашли в соцсетях по снимкам, сделанным в вагоне метро.Фото: twitter.com
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В Нью-йорке люди, оказывается, заходят в метро не что бы притвориться спящими. Да и не уснешь, когда на соседнем сиденье происходит такое. Пользователь под ником Бен Яр (Ben Yahr) разместил на своей странице видео: молодая девушка в черном обтягивающем платье устроила фотосессию «без комплексов». Поставила телефон на сиденье и давай перед ним вертеться.

Тем временем народ в вагоне… не отреагировал никак. Кто читал газету, продолжил читать, кто ехал, считая остановки, продолжил это делать. Но зато в Twitter на сексуальную фотосессию девушки отреагировали сразу, практически за сутки личность брюнетки была установлена и она стала настоящей звездой в сети. Мужчины восхитились смелостью поклонницы селфи и ее формами.

А вот женщины девушку из вагона раскритиковали за то, что «тащит бактерии». Внимательно пересмотрев ролик, дамы заметили, как девушка хватает сначала сиденье, а потом этой же рукой хватает себя за волосы и трогает лицо.

Потом девушку обвинили в нарциссизме и почему-то в употреблении наркотиков. Досталось и Нью-Йорку:

- Это город, где ни у кого нет личной жизни, - пишут в комментариях к видео.

- Она использует свою женственность как актив, а не слабость. Я все за это, но не за лицемерие.

Но больше всего оказалось недовольных тем, что девушка не спросила разрешение на съемку у других пассажиров, тех кто попал в кадр.

В метро девушка устроила фотосессию без комплексов .

ИСТОЧНИК KP.RU

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