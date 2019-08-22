Выйти замуж за молодого любовника

Когда читаю такие истории, остро ощущаю, насколько мы не хозяева нашему бессознательному и как сильно оно может изгадить нам жизнь.

«Никогда не думала, что в сорок восемь влюблюсь в мужчину на 15 лет моложе. Романов у меня было полно, но такой разницы в возрасте - никогда. Я не рассматривала молодых мужчин серьезно, только «для здоровья».

А Сашей (назовём его так) у нас все начиналось не по шаблону. Познакомились в кафе. У меня не было мелочи на чай, он положил сто рублей в мой счёт. Разговорились, я предложила его подвезти. Любовь закрутилась на втором свидании.

Надо сказать, до Саши за мной ухаживал мужчина из Германии (познакомились по интернету). На 10 лет меня старше, я к нему даже ездила в Берлин, потом он пригласил меня в Париж, познакомил со своими детьми... Близости у нас так и не было, хотя в общей сложности провели вместе две недели. Он покупал билеты, оплачивал гостинцы. Но у меня внутри ничего не отозвалось. Вернулась в Москву и сразу познакомилась с Сашей.

И тут - накрыло по полной! Немца забыла моментально, сейчас вспоминаю как о другой жизни. Написала ему, что ничего не получится, не люблю.

Через три месяца Саша предложил пожениться.

Зачем же я пишу, если все так ванильно-шоколадно?

Есть один момент. Мой любимый не местный. Я сама из другого города, мне москвич не нужен. Плюс я обеспечена, купила квартиру себе и дочери. Материальный вопрос у меня закрыт.

А Саша работает на стройке, все деньги у него уходят на оплату патента, съем жилья с другом и какое-то питание. Та сотня была последняя.

Но он категорически отказывается, чтобы я снимала гостиницу. И встречаемся мы у меня в машине, как подростки. К тому же до сих пор я не знаю, где он живет и работает. Под разными предлогами отнекивается, когда я хочу приехать к нему в офис, познакомиться поближе.

Я ему верю, нисколько не сомневаюсь в его любви, но хочется получить взгляд со стороны...

Что может его останавливать? Стесняется? Что-то скрывает?

Лариса, 48 лет».

Простите, Лариса, но ваш Саша наплёл вам с три короба. Как? Молча.

И не снимает он квартиру, и не с другом. А живёт с толпой коллег в вагончике прямо в офисе, пардон, на стройке. И жена у него уже есть. Где-нибудь под Винницей. Или под Черниговом.

На патент он тратит деньги, говорите? Патент оформляют один раз в год и не за бешеные деньги. Погуглите. И ответственности у него по отношению к вам, как у таракана - никакой. Хотя интереснее тут не Саша, а иностранец. Отличный дядька. Ведь поле знакомства у вас с ним ещё более стрёмное, чем кафе - интернет. Однако отнёсся он к вам не по-тараканьи, а по-человечески.

С детьми познакомил. По Европе покатал.

Но тут ваше подсознание вам говорит: «А чего это все так гладко? Не бывает гладко! Особенно у меня». И с ровной дороги так и тянет свернуть в болото, чтобы вязнуть в нем, как партизан, потом спастись и рассказывать подругам: ой, какой лютый козел опять подвернулся. Да не подвернулся. Вы его выбрали. И механизм этого выбора подробно описали в письме.

Дорогие читатели, я допускаю, что вы не согласны с моими мыслями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Ну, почти.

Мой адрес: dariaz@kp.ru