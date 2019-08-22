2019-08-22T13:43:07+03:00
Звезды

Ольга Остроумова отменила концерт Валентина Гафта

Народный артист РСФСР по-прежнему находится в больнице
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Валентин Гафт.Валентин Гафт.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В конце июля Валентин Гафт был госпитализирован в одну из московских клиник с диагнозом инсульт. Несколько дней он провел в реанимации, потом его перевели в обычную палату отделения неврологии.

Постепенно популярный актер выздоравливает. Но впереди еще восстановление в реабилитационном центре. Поэтому запланированный на 4 сентября концерт ко дню рождения Гафта в «Гнезде глухаря» (2 сентября актеру исполнится 84 года) не состоится.

- О чем вы говорите?! 4 сентября не будет никакого творческого вечера, - сказала нам Ольга Михайловна. - Валентин Иосифович еще к нему не готов.

Народная артистка РФ Ольга Остроумова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Народная артистка РФ Ольга Остроумова.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ольга Остроумова пока не разрешает и друзьям артиста навещать его в больнице. И попросила врачей сразу же сообщать ей, если кто-то самостоятельно пытается прорваться к Валентину Иосифовичу.

Валентин Гафт в свой юбилей прочитал стихи для "Комсомольской Правды".Сегодня удивительному актеру исполняется 80 лет

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В конце июля Валентин Гафт был госпитализирован в одну из московских клиник с диагнозом инсульт. Несколько дней актер провел в реанимации, потом его перевели в обычную палату отделения неврологии. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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