2019-08-20T20:20:34+03:00
Звезды

Жена не пускает друзей к Валентину Гафту

Народный артист РСФСР по-прежнему находится в больнице
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Валентин Гафт был госпитализирован в одну из московских клиник с диагнозом инсультВалентин Гафт был госпитализирован в одну из московских клиник с диагнозом инсультФото: Евгения ГУСЕВА
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В конце июля Валентин Гафт был госпитализирован в одну из московских клиник с диагнозом инсульт. Несколько дней актер провел в реанимации, потом его перевели в обычную палату отделения неврологии.

После этого его коллеги и друзья устремились его навестить. Но в палату не пустили врачи, сославшись на строгий запрет супруги артиста — Ольги Остроумовой. Она оградила мужа от любых посетителей, чтобы не было лишних переживаний.

Как говорят, Ольга Остроумова попросила врачей сразу же ей звонить и сообщать, кто пытается прорваться к Валентину Иосифовичу. При этом коллеги Гафта хотят его просто поддержать.

На что Ольга Михайловна им ответила, что скоро Гафта отправят в реабилитационный центр. Возможно, туда смогут приехать друзья.

2 сентября у Валентина Иосифовича день рождения, ему исполнится 84 года. На 4 сентября в «Гнезде глухаря» запланирован его концерт ко дню рождения. Но вечер, увы, скорее всего не состоится. Гафт еще будет лечиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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