Роме Желудю свернули шею в Португалии

Похоже, любимчик школьниц Рома Жёлудь возвращается в блогосферу. Неприятным инцидентом закончилась для красавчика поездка в древний Лиссабон.

На атлантическом побережье Рома сыграл роль знойного мачо в новом клипе певицы To-ma «Пей меня». Собственно, там с ним и произошло ЧП. По сюжету ролика, подруга Жёлудя To-ma расправляется с его героем, разбившим ей сердце, сворачивая ему шею. Все шло по плану, пока артистка, перестаравшись, едва не сломала Роме шею по-настоящему. Желудь здорово перепугался, так как его шея оказалась на некоторое время неподвижной. Но к счастью, потом оклемался, травма оказалась несерьезной. Члены съемочной группы оперативно вызвали на площадку врачей, которые вправили блогеру шею.

- Да, на съемках действительно произошел неприятный случай, - рассказал Рома Желудь. – Но мне быстро оказались необходимую помощь. Сейчас я в полном порядке.

Напомним: подруга Жёлудя певица To-ma ворвалась в чарты с хитом «Клетка», побившим все рейтинги iTunes. Сейчас артистка штурмует топы хит-парадов с новым «боевиком» «Пей меня».

И только во втором клипе наконец показала своё лицо к финалу ролика, оказавшись блондинкой модельной внешности. Фанаты артистки предположили, что именно она сопровождала Жёлудя в недавней поездке. Тогда, заметив на пальце девушки обручальное кольцо, папарацци решили, что Жёлудь сделал блондинке предложение.