2019-08-23T20:56:23+03:00
Общество

Во все места на глобусе доедем на автобусе!

Правила организованной перевозки детей. Что нужно знать родителям и учителям
Лена ОЛЕЙНИК
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Новый учебный год начнется совсем скоро. А это не только уроки, но и всевозможные экскурсии. Сократ называл их эхсишо, то есть вылазка. Собственно, он-то и придумал выводить учеников к месту исследуемого объекта для непосредственного ознакомления. Придумал здорово, но во времена Сократа это действительно была вылазка – древние греки, в основном, ходили пешком или неспешно трусили на осликах. Тогда как современные дети ездят на экскурсии на автобусе. И в отличие от Сократа, который уверял, что знает только то, что ничего не знает, их родители обязаны знать закон.

Все правила организованной перевозки детей уже продуманы, прописаны и законодательно закреплены. Задача родителей – проследить за тем, чтобы они были выполнены. Пресловутый человеческий фактор, желание сэкономить на транспортных расходах, некомпетентность организаторов – все эти риски, увы, никуда не делись из нашей жизни. По словам начальника управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковника полиции Романа Мишурова, в прошлом году было выявлено 553 факта, связанных с нарушением правил организованной перевозки групп детей. Поэтому вне зависимости от того, кто организует выездную экскурсию – сама школа, родительский комитет или туристическое агентство – желательно лично убедиться, что все требования выполнены. Буквально по пунктам. В дорожном движении предосторожность никогда не бывает излишней.

АВТОБУС

Должен быть технически исправным, желательно не старше 10 лет (а с 30 июня следующего года это требование станет обязательным), оборудован тахографом, навигационной системой ГЛОНАСС, аптечкой, огнетушителем. Спереди и сзади должны быть опознавательные знаки «Дети», знак ограничения скорости. А еще на автобусе должен быть маячок желтого или оранжевого цвета. Ну и, разумеется, штатные ремни безопасности – на протяжении всей поездки дети должны быть пристегнуты!

ВОДИТЕЛЬ

Может быть намного старше своего автобуса. Во всяком случае, на момент перевозки его непрерывный стаж в качестве водителя транспортной категории D должен быть не менее 1 года. И в течение последнего года за ним не должно числиться правонарушений в области дорожного движения, предусматривающих наказание в виде лишения прав управления транспортным средством либо административного ареста. Перед поездкой водитель обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр и инструктаж по безопасной перевозке детей.

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА

Требования предъявляются, главным образом, к их количеству. Сопровождающих взрослых должно быть не меньше, чем дверей в автобусе. Самый толковый назначается ответственным за перевозку. Он будет координировать действия водителя и других сопровождающих. Если речь идет о междугородней поездке, которая продлится более 12 часов по графику, то присутствие медработника обязательно. Допустим, в экскурсии принимает участие несколько классов, так что перевозка осуществляется двумя или даже тремя автобусами, движущимися колонной. В таком случае, помимо ответственных в каждом автобусе, еще назначается старший ответственный. По правилам он вместе с медработником едет в автобусе, замыкающем колонну. Если в колонне три и более автобусов, ее должен сопровождать экипаж ДПС.

ДОКУМЕНТЫ

За исключением договора перевозки, подписанного заказчиком и транспортной компанией, большинство документов, вернее их копии, необходимо иметь с собой во время поездки. Это документ водителя с ФИО и телефоном (речь не о водительском удостоверении, а об отдельном документе, который оформляет организатор перевозки), документ, содержащий сведения о медработнике, список детей с порядком их посадки в автобус, список сопровождающих лиц (с телефонами!), программа маршрута, перечень продуктов питания и воды, если поездка длится более 3 часов. И главное – уведомление Госавтоинспекции о перевозке, которое подается в районное подразделение по месту отправки минимум за два дня. А вот если автобусов три и более, должна быть заявка на сопровождение, которая подается уже за 10 дней. Все эти документы должны храниться в течение трех лет после завершения поездки.

Вот, собственно, и все. Госавтоинспекция желает вам счастливого пути!

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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