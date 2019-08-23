2019-08-23T11:34:35+03:00
Общество

Игорь Артамонов предложил выплачивать миллион рублей врачам дефицитных специальностей

В списке дефицитных для Липецкой области 22 медицинских специальности
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Глава Липецкой области Игорь Артамонов.Глава Липецкой области Игорь Артамонов.
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Власти последние пять лет все активнее говорят о нехватки специалистов на местах. Особенно, когда речь заходит о небольших городках. Больше всего не хватает в медучреждениях таких специалистов, как педиатры (малышей появляется все больше), и терапевтов общего профиля, к которым пациенты идут со своими проблемами в первую очередь. Но тут можно или сокрушаться, или попробовать правильно замотивировать специалистов идти на работу в больницы.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой ввести в регионе новую меру поддержки медицинских работников. Предполагается, что это будет единовременная социальная выплата в размере 1 млн рублей для врачей дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения. При этом они не имеют обязательств, связанных с целевым обучением.

Кроме того, в регионе продолжит действовать программа «Земский доктор», которая создана для мотивации врачей жить и работать в сёлах, посёлках городского типа, а также в маленьких городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Отличительной чертой новой региональной меры поддержки будет возможность получения денежной выплаты независимо от размера населённого пункта, в котором врач планирует трудиться. Если врачи дефицитных для региона специальностей придут работать в городские больницы и поликлиники, они получат один миллион рублей. А вот медики, решившие работать в сёлах, смогут рассчитывать на два миллиона рублей по двум программам.

Как объяснил губернатор Липецкой области, "Земской доктор" - это программа, которая работает только в сельской местности, тогда как сегодня нехватку врачей испытывают и городские больницы. "Особенно не хватает педиатров, терапевтов. Их будем стимулировать в первую очередь. В ближайшее время законопроект будет внесён на рассмотрение в областной парламент. До конца года программа должна заработать», - подытожил глава региона.

В списке дефицитных для Липецкой области 22 медицинских специальности. Больше всего не хватает медиков в Липецке и Ельце. Общая нехватка врачей в регионе составляет 256 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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