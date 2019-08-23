2019-08-23T16:34:47+03:00
Здоровье

Чем опасны для для россиян игнорирование доктора и самолечение

«Комсомолка» узнала, чем чревато недоверие к официальной медицине [6 опасных симптомов, когда обязателен визит к доктору, опрос]
Анна ДОБРЮХА
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60%, или почти две трети признались, что стараются сами выбирать лекарства и предпочитают не ходить по врачам60%, или почти две трети признались, что стараются сами выбирать лекарства и предпочитают не ходить по врачамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Врачи называют самолечение пациентов причиной запущенных болезней, тяжелых осложнений, бессилия антибиотиков (из-за их неоправданного применения) и других проблем. А у пациентов своя правда. Чем томиться в очередях или даже просто тратить время на поход в поликлинику, легче спросить совета в ближайшей аптеке. Плюс бесконечная реклама биодобавок и лекарств, Интернет, испытанные на себе рецепты родных и знакомых.

Итоги популярности самолечения в нашей стране наглядно отразил недавний опрос, проведенный порталом «Здоровье Mail.ru». Свое мнение высказали 11 717 участников.

- 60%, или почти две трети признались, что стараются сами выбирать лекарства и предпочитают не ходить по врачам.

- 28% обращаются в поликлиники.

- 31% побывали у знахарей и целителей хотя бы раз в жизни.

- 74% готовы идти к врачу или вызвать доктора на дом только в том случае, если состояние стало совсем тяжелым. Либо если появились странные симптомы, которых раньше не было (сильная одышка, непонятная сыпь и т. п.).

- 9% кроме лекарств используют народные средства: травы, настойки и т.п.

- 5% вообще не доверяют официальной медицине и лечатся исключительно гомеопатией, травами, продуктами пчеловодства.

Время от времени покупают БАДы (биологически активные добавки) около 62% опрошенных. Еще 46% лечатся с помощью популярных средств, целебная сила которых не подтверждена доказательной медициной. Это пояса из шерсти, браслеты из меди, биомагниты и т. п.

БУДЬ В КУРСЕ

Когда обязательно нужен визит к врачу

Одна из самых опасных болезней, которую пациенты рискуют запустить, занимаясь самолечением и не обращаясь к врачу, - это рак. В России онкологические заболевания разных видов сейчас занимают второе место среди причин преждевременной смерти (на первом - сердечно-сосудистые болезни, инсульты и инфаркты). Врачи-онкологи составили список тревожных признаков, которые могут сигналить о раке. Эти симптомы встречаются также и при многих других болезнях, так что паниковать ни в коем случае не нужно, предупреждают онкологи. Важно пройти обследования, чтобы исключить онкологический диагноз.

Не теряя времени, нужно обратиться к врачу (сначала терапевту, а он при необходимости отправит к онкологу), если есть какой-либо из этих симптомов:

1. Появление припухлости, узлов и других новообразований на любых участках тела.

2. Кашель, изменение голоса, осиплость, одышка, не проходящие более 3 недель.

3. Появление крови в мокроте, моче, стуле, в перерыве между менструациями или после менопаузы.

4. Ранки и повреждения на коже и слизистых, которые не заживают более 3 недель.

5. Новые родинки или изменения старых (потемнение, деформация, рост).

6. Нарушения работы кишечника (запоры, диарея) или мочевого пузыря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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