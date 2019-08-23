13-летняя российская фигуристка Камила Валиева выиграла этап Гран-При в Куршевеле. Ее называют следующей Алиной Загитовой

Во французском Куршевеле в пятницу, 23 августа, завершились соревнования для девушек на первом этапе юниорского Гран-При по фигурному катанию в новом сезоне. После того, как во взрослый разряд перешли Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, звездные воспитанницы Этери Тутберидзе, все ждали, кто же придет им на смену. И вот во Францию отправился первый десант из группы прославленного тренера - Камила Валиева и Майя Хромых. Валиеву уже многие знали по прошлому сезону, о ней высоко отзывалась сама Этери Георгиевна. И ее называют "следующей версией Алины Загитовой".

Однако же совладать со своими нервами Камила не смогла - она упала с одного из прыжков в короткой программе и заработала только 62,31 балла за вычетом штрафных очков. И это - только лишь третья сумма очков после первого проката во Франции. А вперед нее оказались кореянка Со Ен И (65,75) и напарница по ледовому дворцу спорта "Хрустальный" Майя Хромых. Она откатала чисто свою программу и вышла на первое место с суммой в 67,72 балла.

Исход борьбы за первое место должен был решиться вечером в пятницу. Валиева и Хромых должны были выходить предпоследней и последней на лед, согласно итогам жеребьевки.

Валиева по итогам своего выступления легко обходит по первой оценке более чем на 9 баллов кореянку уже сразу после своего выступлени. Но все равно допускает ошибки, не добрав баллов. А в итоге Камила получает от арбитров 138,40 и суммарно 200,71 балла против 191 у кореянки. Каков будет ответ от Майи Хромых?

Однако у Майи Хромых не получается составить конкуренцию Камиле Валиевой. Она допускает сразу несколько падений во время проката. От судей она получила 111,60 балла и стала лишь пятой, но по итогам двух видов у нее - "бронза" с 179,07 балла. Такой вот "размен" между Валиевой и Хромых в произвольной программе.