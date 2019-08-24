2019-08-24T16:08:39+03:00
Спорт

"Динамо" выиграло 2:0 у "Тамбова" в 7 туре чемпионата России по футболу

Второй матч подряд за москвичей забивает немецкий новичок Филипп
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Футболисты "Динамо" одержали гостевую победу над "Тамбовом".Футболисты "Динамо" одержали гостевую победу над "Тамбовом".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Саранске на стадионе "Мордовия Арена" завершился первый матч 7 тура чемпионата России по футболу. "Динамо" гостило у "Тамбова" и добилось важной для себя выездной победы со счетом 2:0 над непростым соперником. На 41-й минуте гол в ворота "Тамбова" забил немецкий форвард "Динамо" Максимилиан Филипп. Для него это - второй мяч в двух играх за новую команду после перехода из дортмундской "Боруссии". Ранее он забивал гол на 3-й минуте в ворота "Локомотива" в матче прошлого тура. На 80-й минуте "Динамо" удалось забить второй мяч - у гостей отличился Кирилл Панченко. И до конца матча счет так и не поменялся. "Динамо" выиграло второй матч в сезоне и с 8 очками поднялось на 9 место в турнирной таблице Премьер-Лиги. А "Тамбов" при 4 баллах расположился на 14-й позиции. В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет против самарских "Крыльев Советов" 30 августа. А вот "Тамбов" поедет в Грозный, где ему 31 августа предстоит поединок против клуба "Ахмат".

ИСТОЧНИК KP.RU

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