"Ливерпуль" победил 3:1 на своем поле "Арсенал" благодаря дублю Салаха и лидирует в АПЛ

В субботу, 24 августа, на легендарном стадионе "Энфилд" прошел центральный матч 3 тура чемпионата Англии по футболу. "Ливерпуль" принимал на своей арене лондонский "Арсенал". Оба этих клуба свои стартовые поединки выиграли и с 6 очками пришли к очной битве и в ранге номинальных лидеров АПЛ нынешнего сезона.

В этой игре счет был открыт в конце первого тайма. После долгих обоюдных и острых атак "Арсенала" на ворота "Ливерпуля" и наоборот случился первый мяч в игре. С передачи Трента Александера-Арнольда с углового отличился Жоэль Матип. Для Арнольда эта передача стала символичной. Он в 9-й раз в 10 играх за "Ливерпуль" отдал голевой пас на своих партнеров. Знаковое событие. И после гола на 41-й минуте все в первом тайме завершилось - "Ливерпуль" повел в счете 1:0.

На старте второго тайма игры в штрафной "Арсенала" возник первый опасный момент - Луис схватил за футболку Салаха. Судья был непреклонен - пенальти! К мячу подошел пострадавший. И на 49-й минуте игры Мохамед Салах развел по разным углам вратаря "Арсенала" Бернда Лено и мяч - так счет стал 2:0. Для гостей поединка, в рядах которых выделялся Николя Пепе, положение дел стало еще более сложным. К слову, Пепе выделился в первом тайме небывалым для АПЛ достижением - он стал первым игроком в английском первенстве, который смог обвести защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Этого не удавалось сделать никому с весны прошлого года.

Но прошло 10 минут и Салах решил исход поединка. Египтянин с мячом вбежал в штрафную, накрутил финтами того же Луиса, убрал мяч под левую ногу и пробил в дальний угол - 3:0 и для "Арсенала" все завершилось, фактически, за 30 минут до конца игры.

За пять минут до конца поединка гостям удалось сквитать один гол. Лукас Торейра отличился на 85-й минуте игры - ему мяч под удар скинул Обамеянг.

До конца поединка счет никак не поменялся. Хозяева поля победили со счетом 3:1. И "Ливерпуль" отпраздновал третью победу подряд в трех стартовых турах нынешнего сезона. Команда Юргена Клоппа доминирует в чемпионате Англии с 9 очками.

В следующем туре "Ливерпуль" поедет в гости к "Бернли" - этот матч пройдет 31 августа. А вот "Арсенал" вечером 1 сентября ждет домашняя игра с еще одним топ-клубом АПЛ - в гости к ним приедет финалист Лиги Чемпионов прошлого сезона "Тоттенхэм". Вот так для команды Унаи Эмери составлен был календарь - две недели играть с финалистами последней ЛЧ.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча 3 тура АПЛ "Ливерпуль" - "Арсенал".