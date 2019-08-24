У России теперь точно есть свой национальный флаг

Нужно быть сегодня совершенно слепым человеком, чтобы не видеть очевидного факта – теперь у России есть свой флаг. Не официальный. Не придуманный начальством, а общий, признаваемый всем народом. Национальный флаг. Еще пару лет назад это утверждение было бы довольно спорным, а сегодня – это факт.

Российскому флагу потребовалось не тридцать, а 350 лет, для того, чтобы окончательно стать национальным символом. Парадоксальным образом, но сакральными символы в наше время становятся в момент их полной десакрализации. В последние несколько лет российские флаги стали продавать в автомобильных пробках во время разных праздников, с российскими флагами футбольные фанаты ездят на зарубежные матчи, с российскими флагами простые русские люди стали выходить на улицу, когда их переполняет радость от победы футбольной или хоккейной сборной.

Когда символ становится необходимым и обязательным элементом для обозначения своей личной общности со всеми, кого ты считаешь «своими», именно тогда он становится общенациональным символом. Российский флаг сегодня является именно таким символом.

Это нельзя подделать. Это нельзя имитировать. Как георгиевская лента стала символом Победы и народным символом Русского мира, так и российский триколор занял свое законное место в геноме нашего национального кода, делающего всех нас политической нацией.

Несмотря на свой многолетний официальный статус, национальным символом триколор становился мучительно долго.

В Российской империи трехцветный флаг был сугубо гражданским. Славные военные победы одерживались под императорскими военными штандартами. Трехцветный российский флаг стал военным знаменем и знаменем победы только после 2014 года. Даже двух чеченских войн оказалось для этого недостаточно.

Только поднятие над Крымом российского флага в одно мгновение сделало его священным национальным символом в глазах миллионов людей. Он олицетворял для нас всех исполненную мечту о справедливости и нашем национальном достоинстве.

Пять лет Донбасс воюет под трехцветным русским знаменем. Трехцветные шевроны нашивают на форму русские добровольцы Донецка и Луганска. Трехцветное российское знамя реет над блокпостами Дебальцево и Горловки, Тореза и Шахтерска, Ясиноватой и Макеевки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/727550" frameborder="0"></iframe> Как поднимали российский флаг над Донецком.! другой источник

За пять лет войны в Донбассе российский триколор окончательно стал русским национальным знаменем, за которое люди готовы проливать свою кровь.

Нашим подлинным Днем независимости не официально, а просто по факту является конечно - 9 мая. И рано или поздно власти придется признать этот факт и отменить бессмысленный выходной день на 12 июня, который кроме чувства стыда ничего не символизирует и не вызывает.

Но официальный «День государственного флага» мы отмечаем с чистым сердцем как подлинный праздник, которого наш Национальный флаг, действительно, достоин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Концерты , флешмобы и гигантский триколор: как Москве отмечают День Флага России

"КП" рассказывает о самых ярких событиях этой субботы в центре Москвы (подробности)