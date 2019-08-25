Филарета на Украине оставили без денег и закрыли счета УПЦ

Эпопея раскола украинских раскольников подошла к логическому завершению. В соответствии не с христианскими заповедями, а с главным «законом джунглей» в этой борьбе, похоже, окончательно победил сильнейший. Которым стал более молодой и полный жизненных сил митрополит созданной патриархом из Стамбула Варфоломеем СЦУ Епифаний. А для Филарета пришло время подсчитывать убытки и пытаться получить хоть какую-то компенсацию за понесенный моральный ущерб. Который, по сути, он сам себе организовал, купившись на предложение Петра Порошенко об организации единой новой православной церкви Украины.

Денисенко (он же Филарет, глава раскольничьей УПЦ КП) чисто по-человечески можно было понять. Все прошедшие годы он пытался превратить свою раскольничью конфессию в полноценную каноническую православную церковь, которую бы (а значит, и его самого) другие предстоятели поместных церквей воспринимали бы и признавали в качестве равной им. Однако, все пошло не по их плану. Мало того, что Варфоломей не только не сумел продавить среди других предстоятелей созданной по его благословению новой раскольничьей структуры статус канонической конфессии (а СЦУ/ПЦУ до сих пор не признана ни одной из православных церквей мира), так еще и сам он утратил во многом свой собственный авторитет. Мало того, что Филарет понял, как его обманули, и вместо полноценного обещанного пряника он в лучшем случае будет довольствоваться крохами с барского стола.

Так еще и выясняется, что Ощадбанк Украины закрыл счета УПЦ КП Филарета на основании письма так называемого предстоятеля ПЦУ/СЦУ, получившего от Варфоломея титул митрополита Епифания. И теперь Филарет униженно просит Епифания отозвать это письмо, чтобы УПЦ КП могла продолжить свое существование. Филарет попытался создать ее вновь, созвав свой «поместный собор» в июне после целого ряда обвинений в адрес Порошенко, Епифания и Варфоломея. И даже создал новый синод УПЦ КП из отлученных епископов. Но Минкульт не стал отменять свое решение о ликвидации УПЦ КП. А в ПЦУ откровенно поиздевались над Филаретом.

- Я для себя нахожу одно логическое объяснение, которое вписывается в то, что я видел. Это необратимые возрастные изменения. Патриарх настолько привык к определенному течению событий, настолько привык к своей исключительной ответственности за то, что происходит с церковью, как человек такого уже почтенного старшего возраста, ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность, - заявил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря, еще недавно бывший пресс-секретарем той самой УПЦ КП, которую возглавлял Филарет. И издевательски добавил про своего бывшего начальника и благодетеля. - Я не медицинский специалист. Но думаю, что все, кто наблюдает за этой ситуацией, могут засвидетельствовать, что и картина реальности, о которой говорит патриарх, и то, что мы видим в действительности, не совпадает.

Мол, «дедушка впал в маразм», говоря обычным языком, а потому не стоит обращать внимания на его слова: «Дедушка старый. Ему все равно». «Дедушка» интриговал с сознанием того, что он самый умный и хитрый, а теперь просит денежки. Филарета оставили без денег его же бывшие сотрудники, его ученики. Пока он еще не на паперти, но кто даст зарок, что не случится и этого. Ведь сочувствие и сострадание – это, извините, не в эти храмы. Не к этим пастырям. Они уже доказали, что могу научить только плохому. Как сказал сам Филарет про них: «Они не Богу, а Дьяволу служат». А уж он точно знает все про это. Сам из них и таковыми воспитал.

Чему научил, то и получил.