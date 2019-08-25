Прикован и обмотан скотчем: восьмилетнего мальчика посадили на цепь в Днепре

Сотрудники украинской службы по делам несовершеннолетних сделали страшную находку в одной из квартир Днепра. Они обнаружили обмотанного скотчем восьмилетнего мальчика, от шеи которого тянулась толстая цепь.

Местная жительница - опекун ребенка, также завязала подопечному глаза. При этом в ее квартире постоянно проживали еще трое детей. Освободить прикованного к дивану мальчика удалось лишь благодаря анонимному сообщению.

21 августа сотрудники ювенальной юстиции нанесли визит в место, на которое поступила жалоба. С ребенка тут же сняли цепь и направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас с ним работают психологи.

Ребенка освободили после анонимного звонка о насилии над детьми. Фото: Нацполиция Украины

Других детей - в возрасте 4, 6 и 13 лет - также забрали из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации. На сайте Нацполиции Украины уточняется, что для самых младших ребят женщина являлась опекуном.

По факту инцидента начато сразу три уголовных производства по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека", "Истязание" и "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство". Сейчас в квартире проводятся обыски и другие следственные действия.

К сожалению, практика использования цепей и других жестоких методов воспитания все еще имеет место быть. Так, например, в июне жители Луганской области приковали своего шестилетнего сына к входной двери за непослушание. В похожей ситуации оказался и десятилетний Саша из Краснодарского края. Сайт kp.ru писал, что отец привязал его цепью к ножке шкафа, чтобы отвезти жену в роддом.